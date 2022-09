Lyt til artiklen

Efter flere krænkelsessager i sit virke som præst, har Flemming Pless selv bedt om at blive afskediget.

Det skriver han i et opslag på Facebook.

'Hvis der, i de år jeg har været sognepræst, har været rejst kritik – rimelig eller urimelig – af mit professionelle virke, har det altid givet mig grund til eftertanke,' skriver han.

'Man kan næppe komme igennem en lang karriere som præst og privatperson uden at komme til at træde nogen over tæerne eller skabe sorg. Til dem, jeg utilsigtet har såret, vil jeg aldrig være sen til at sige undskyld.'

Der har i længere tid kørt en krænkelsessag i Kirkeministeriet, hvor Flemming Pless af fem kvinder er blevet anklaget for at have krænket dem med berøringer, spontane kys eller forsøgt at indlede forhold, mens de havde søgt sjælesorg i Christians Kirken, hvor Pless var sognepræst.

Sagen tager sin begyndelse 16. marts 2021, hvor de fem kvinder skriver et brev til Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen. Efter brevet blev Flemming Pless tvunget på orlov.

»Som det vil stå klart via konkrete eksempler i dette brev, misbruger præsten sit embede til at forføre kvinder (både kvinder, der søger sjælesorg, og ansatte). Derudover bryder han sin tavshedspligt og opfører sig krænkende,« lød det i brevet til biskoppen, som B.T. er i besiddelse af.

Anklagerne mod Flemming Pless løber helt tilbage til 1997, mens den nyeste sag er fra efteråret 2020.

B.T. kunne tirsdag bringe nyheden om, at Flemming Pless var blevet afskediget. På daværende tidspunkt ville Flemming Pless hverken be- eller afkræfte.

Flemming Pless har medvirket i flere tv-programmer, ligesom han også har været skribent for både Jyllands-Posten og Ekstra Bladet.

Derudover har Flemming Pless været valgt i Region Hovedstaden for Socialdemokratiet.