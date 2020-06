I fredags tog Xander Grønne for første gang sin T-shirt af i offentligheden, efter han havde fået fjernet sine bryster. Men så blev han kaldt klam, ulækker og peget fingre af.

»Jeg blev utryg og sur. Jeg har lige så meget ret til at gå i bar overkrop som alle mulige - andre uden at blive kritiseret,« siger 22-årige Xander Grønne, der skal til at læse til pædagog.

Xander Grønne blev født som pige, men fik for to år siden opereret sine bryster væk som led i en kønsskifteoperation. For han har altid følt sig som en dreng, og derfor er der også mange af hans nyere venner, der kun kender ham som dreng og ikke ved, at han engang var pige.

Derfor krævede det mod og tilløb at smide trøjen.

»Det er altid grænseoverskridende, når man ved, at mennesker kigger på en og kan dømme en. Men jeg tænkte, nu gør jeg det. Så er det bare ret uheldigt, at første gang jeg tager trøjen af i Danmark, så bliver jeg kaldt sådan nogle ting.«

I fredags, hvor sommervejret var på sit hidtil højeste, havde Xander Grønne sat sig ned til havnen på Islands Brygge i København. Her sad han og slappede af i solen, mens han lyttede til musik i sine hovedtelefoner. Han have taget trøjen af, fordi det var varmt og for at få lidt sol på maven.

Kort efter stod fem til seks unge, teenagedrenge et stykke foran ham. Hvad, de ikke vidste, var, at Xander Grønnes musik ikke spillede særlig højt. Derfor kunne han høre alt, hvad de sagde.

»Pludselig nærmest råber den ene 'ej, prøv at se, jeg tror, det er en trans, der sidder der', og så peger han på mig, mens de andre råber 'ej hvor klamt' og 'ulækkert'.«

Fakta om kønsskifte i Danmark I Danmark skal man henvises til Center for Kønsidentitet og godkendes af Sundhedsstyrelsen, før man kan skifte køn. I hvert fald, når der er tale om en kønsskifteoperation. Ønsker man en operation, skal man igennem et observationsforløb, hvor man lever som det ønskede køn. Herefter får man først hormonbehandling og til sidst en egentlig kønsskifteoperation. Men der findes også juridisk kønsskifte. Her får man nyt personnummer i overensstemmelse med det køn, som man oplever at tilhøre eller identificere sig med. Her er der også mulighed for at ændre navn. Det kræver dog en refleksionsperiode på seks måneder fra ansøgningstidspunktet, og at man er fyldt 18 år. I Danmark er antallet af henvisninger til kønsskifteoperationer stigende. I 2014 blev 165 personer henvist, og i 2019 blev 384 personer.

Det, de unge drenge pegede på og hentydede til, var de to store ar under brystmusklerne, som operationen efterlod Xanders Grønne som en lille minde om, hvem han engang var. Et minde, der i fredags skulle vise sig at få det værste frem i de unge drenge.

»Jeg var i chok. Jeg blev utryg og prøvede ikke at få øjenkontakt med dem, for det var ubehageligt, og man ved aldrig, hvad folk kan finde på. De var mange, og jeg var alene.«

Xander Grønne har i dag store ar undr brystmusklerne og ar rundt om sine brystvorter, da der blav lavet nye vorter ud fra hans oprindelige. Foto: Privat Vis mere Xander Grønne har i dag store ar undr brystmusklerne og ar rundt om sine brystvorter, da der blav lavet nye vorter ud fra hans oprindelige. Foto: Privat

Først tænkte Xander Grønne, at det havde været bedre, hvis han ikke havde hørt, hvad de unge drenge havde sagt. Men i dag er han på en måde glad for, at det skete, så han nu kan sige fra og få sat fokus på, at det ikke er i orden at udstille folk på den måde.

»Tænk, før du taler. Selv hvis jeg ikke havde hørt det, er det vildt grimt sagt. Man kan ikke bare svine folk til på den måde. Det er ikke fedt. Tænkt, hvis det var blevet sagt til en anden person, der måske ikke hvilede i sig selv eller havde det hårdt psykisk, « siger Xander Grønne.

Derfor er Xander Grønne på mange måder glad for, at det var ham, det gik ud over, og ikke en der var blevet såret og ked af det.

