Det kan være hårdt at være bilejer i Aarhus, når du er på jagt efter en parkeringsplads.

Det kan hurtigt blive til flere minutters kørsel frem og tilbage i sneglefart.

Nogle gange er du heldig, andre gange ikke så heldig.

Men nu skal en ny parkeringsordning gøre det nemmere for beboere i Marselisborgkvarteret og på Oldjordsvej i Aarhus. Her bliver der nemlig indført beboer- og betalingsparkering.

Det oplyser Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Det sker som konsekvens af, at flere bilister ifølge Aarhus Kommune er begyndt at trække længere væk fra centrum i håb om at få en parkeringsplads, efter der er blevet indført beboer- og betalingsparkering i Midtbyen.

»Vi har fået mange henvendelser fra frustrerede beboere i Marseliskvarteret og på Oldjordsvej, der har svært ved at finde en parkeringsplads i nærområdet.«

»Vi har vurderet, at der er behov for at indføre beboer- og betalingsparkering i begge områder, så det igen bliver muligt for områdets beboere at parkere tæt på eget hjem,« siger Steen Stavnsbo, rådmand, Teknik og Miljø.

Beboerparkeringen gør det muligt for beboerne at parkere ubegrænset i deres beboerområde med en licens. For andre vil området være betalingsparkering med to timers gratis parkering.

De nye regler forventes at kunne træde i kraft sommeren 2023.