På grund af en kighosteepidemi vil sundhedsminister Magnus Heunicke (S) midlertidigt indføre gratis kighostevaccine til gravide.

Det siger ministeren, der har besluttet det efter anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse.

- Vi har en kighosteepidemi, som er den største i et årti, og kighoste kan for spædbørn være alvorlig og potentielt livstruende.

- Derfor udvider vi nu børnevaccinationsprogrammet til også at omfatte gratis vaccine til gravide, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke i pressemeddelelsen.

Tilbuddet gælder fra 1. november og varer i tre måneder, hvorefter epidemien forventes at være overstået. For at modtage vaccinen skal den gravide mindst være 32 uger henne.

Erfaringer fra udlandet viser ifølge Sundhedsministeriet, at cirka 80 procent af børn under 26 måneder, som får kighoste, bliver indlagt.

En forebyggende vaccination kan forhindre alvorlig sygdom, som kan have dødelig udgang.

- Jeg vil stærkt opfordre alle gravide til at lade sig vaccinere.

- Det er en gratis vaccine og sikker vaccine, som kan beskytte barnet de første måneder efter fødslen på et tidspunkt, hvor barnet er for lille til selv at blive vaccineret, siger Magnus Heunicke.

Vaccinen af gravide kan forebygge kighoste hos spædbørn, fordi den gravides antistoffer overføres til barnet via moderkagen før fødslen og brystmælk efter fødslen.

I sidste uge meddelte Statens Serum Institut, at man til og med august har registreret 1323 tilfælde af kighoste i år.

Det er mere end tre gange så mange tilfælde som normalt, og derfor erklærede instituttet, at der er en kighosteepidemi i Danmark.

Vaccination af gravide medfører en høj grad af beskyttelse af børnene i de første tre levemåneder som minimum, men muligvis med beskyttelse flere år efter fødslen.

/ritzau/