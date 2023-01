Lyt til artiklen

For få dage siden landede en rapport fra DTU Fødevareinstituttet.

Og den var ikke rar læsning.

Den viste nemlig, at der var blevet fundet de skadelige PFAS-stoffer i økologiske æg fra hønsefarme i hele Danmark.

Da stofferne er mistænkt for at føre til en lang række forskellige sygdomme, fik det flere til at råbe vagt i gevær.

Og nu har fødevareminister Jacob Jensen (V) besluttet, at et bredere screeningarbejde af fødevarer skal igangsættes, så man kan finde ud af, hvor stort problemet er.

»Sagen understreger for mig et klart behov for, at vi har brug for større klarhed og overblik over, hvor omfattende et problem forøget PFAS-indhold i vores fødevarer er,« siger Jacob Jensen i en pressemeddelelse fra Fødevareministeriet.

Arbejdet vil ifølge pressemeddelelsen blive en del af regeringens samlede handlingsplan mod PFAS.

Fiskemel skulle være hovedkilden til det høje niveau af PFAS i de økologiske æg. De understreger også, at det stadig er forsvarligt at spise økologiske æg som en del af en varieret kost.