At coronakrisen har været hård ved mange firmaer og kæder er ikke noget nyt – men for en ‘milliontjenende’ hotelkæde, med en ellers solid bundlinje, er pengene ved at slippe op, og det har de ikke prøvet før.

Hotelkæden Guldsmeden Hotels har nemlig været godt kørende siden de startede op i slutningen af 90erne.

I København driver kæden hotellerne Manon Les Suites, Axel, Bryggen, Babette og Carlton 66. År for år er hotelkæden vokset. Flere gæster, flere ansatte og større omsætning, det skriver TV 2 Lorry.

Men da coronaen ramte Danmark for godt et år siden, ramte det hotelejerne Sandra og Marc Weinert, som et lyn fra en klar himmel.

Arkiv. En drøm gik i opfyldelse for Sandra Plesner Weinert, da hunåbnede Hotel Guldsmeden i Århus midtby. Og siden starten er gæsterne blevet mødt med store smil og et højt serviceniveau. Foto: PALLE HEDEMANN Vis mere Arkiv. En drøm gik i opfyldelse for Sandra Plesner Weinert, da hunåbnede Hotel Guldsmeden i Århus midtby. Og siden starten er gæsterne blevet mødt med store smil og et højt serviceniveau. Foto: PALLE HEDEMANN

»Det er det mest ufattelige, vi nogensinde har oplevet, og nu har det varet 12 måneder. Det har været en rutsjetur, som jeg ikke ønsker, nogen andre skal opleve,« siger Sandra Weinert til TV 2.

Efter at parret har leveret et millionoverskud år efter år, så har 'coronaåret' lavet et underskud på 26 millioner kroner.

Sandra Weinert uddyber på Facebook, at hoteller jo ikke er tvangsnedlukkede i Danmark, men det kunne de lige så godt være.



»Hoteller er ikke tvangslukkede, men vi har heller ikke noget forretningsgrundlag. En tom by med lukkede restauranter, er der ingen, der har lyst til at besøge. Danmarks grænser lukkede, restriktioner blev pålagt, en altødelæggende 6-dages regel blev indført – og København blev frarådet som destination. Da vi ikke er tvangslukkede, er der begrænsning på de hjælpepakker, vi modtager,« skriver hun.

Selvom hotelkæden har kunnet søge om hjælpepakker for hjemsendte medarbejdere og faste udgifter, så har kæden kun fået mellem 65 og 75 procent af sine udgifter dækket.

Og Sandra og Marc Weinert bliver ved med at klø på, indtil kassen er tom. Men lige nu er der langt flere udgifter end indtægter.

Parret satser og håber dog på, at der kommer en løsning inden længe fra politisk side.