Massivt pres, angst og depression.

Det er nogle af de ord, som en tidligere korsanger sætter på sine oplevelser med DR Pigekoret i et debatindlæg i Politiken. Og ordene er nu nået frem til ledelsen i koret.

Det skriver Politiken.

»Skribenten omtaler nogle oplevelser, der for størstedelen skulle ligge en række år tilbage. Vi vil meget gerne høre mere om hendes erfaringer og har derfor inviteret hende til en samtale. Vi gør, hvad vi kan, for løbende at udvikle arbejdet med koret på bedste vis, og der vil de erfaringer være gode at have med«, skriver den kunstneriske leder af koret, Anne Karine Prip, i en mail til Politiken.

Phillip Faber har siden 2013 været chefdirigent for DR Pigekoret. Foto: Scanpix Foto: Bax Lindhardt Vis mere Phillip Faber har siden 2013 været chefdirigent for DR Pigekoret. Foto: Scanpix Foto: Bax Lindhardt

Kvinden bag debatindlægget, Iben Aagaard Skaarup, beskriver oplevelser, der fandt sted i 2014. Ifølge hendes opfattelse var de med til at få hende indlagt på Bispebjerg Hospital med en depression.

Hun ønsker at sætte fokus på den præstationskultur, der hersker i koret, og som ikke bliver vist, når dokumentarserien 'Faber og Pigekoret' for tiden bliver sendt på DR. I serien følger man koret og dets leder Phillip Faber, der blev landskendt under DR's populære fællessang under coronakrisen.

I et andet debatindlæg afviser to andre medlemmer dog, at koret skulle være præget af usund præstationskultur.

For os er DR Pigekoret på mange måder en modsætning til præstationssamfundets individualisering, skriver Clara og Johanna Guttman Andersen i et modsvar til Iben Aagaard Skaarup.