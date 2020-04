I de seneste 10 år har børn og barnlige sjæle kunne lege i Horsens Legeland, men nu er det slut.

Efter at stifter og indehaver Jimmi Prang døde 28. marts, har man ikke kunne finde en model, der kunne sikre legelandets forsatte eksistens.

Jimmi Prang blev 46 år. Det skriver Horsens Folkeblad.

En af de ansatte Tanja Hygom fortæller, at det ikke er muligt for Jimmi Prangs børn at overtage, fordi de ikke er fyldt 18 år endnu.

I stedet har Horsens Legeland inviteret til en 'kom og byd-dag' for folk, der kunne være interesseret i at drive virksomheden videre.

Tanja Hygom siger til Horsens Folkeblad, at hun stadig har håb:

»Vi bevarer et håb om, at legelandet består i en eller anden form. Vi håber på en ildsjæl som Jimmi. Legelandet var hans hjertebarn.«

Hun skrev et afsluttende opslag på Horsens Legelands Facebook-side mandag, hvor hun tilføjer, at hun fældede en tåre eller to.

Tanja Hygom fortæller, at virksomheden har haft dedikerede medarbejdere, der er gået op i Horsens Legeland med liv og sjæl.

Thea Lundgaard Korstoft var gift med Jimmi Prang og mor til deres to børn. Hun siger, at starten for hendes afdøde mand var nervepirrende.

Jimmi Prang måtte låne penge af sin svigerfar for at kunne have stole og borde, fordi banken ikke ville låne ham pengene.

Jimmi Prang døde som følge af en udposning på kranspulsåren natten til lørdag 28. marts..