»Det er næsten ikke til at beskrive med ord. Jeg er helt målløs.«

Tirsdag bragte B.T. en historie om værestedet Paradiset i Kongens Lyngby, der i weekenden havde indbrud.

Her blev 70 donerede julegaver til værestedets besøgende stjålet. En oplevelse, der efterlod personale og brugere chokerede og ulykkelige.

Men nu har julelyset meldt sin ankomst i mørket.

»Jeg har tudet flere gange i dag. Der er simpelthen kommet så mange henvendelser fra folk, der vil bidrage til julen i Paradiset,« siger Eva Tufte, der er daglig leder af værestedet.

For det vælter simpelthen ind med donationer. Både julegaver, julemad, snolder og pengedonationer strømmer ind.

»Brugerne her på stedet er mennesker, der er meget alene. Vi er som oftest deres nærmeste pårørende. Men pludselig vælter det ind med omsorg fra mennesker, der vil hjælpe dem og passe på dem,« siger Eva Tufte:

»Folk skriver de sødeste ting, og ja, det er bare så rørende.«

Eva Tufte, daglig leder af værestedet Paradiset, kalder det usselt, at ubudne gæster har taget noget fra dem, der i forvejen ikke har noget. Foto: Privat. Vis mere Eva Tufte, daglig leder af værestedet Paradiset, kalder det usselt, at ubudne gæster har taget noget fra dem, der i forvejen ikke har noget. Foto: Privat.

Faktisk er donationerne så mange, at det ser ud til, at det også bliver rum til en ekstra hjertevarm start på året for brugerne.

»Det ender jo med, at vi får flere penge, end vi skal bruge juleaften. Sker det, vil de ekstra penge blive gemt på en 'jul året rundt'-konto og gå til brugerne i det kommende år,« siger Eva Tufte.

»Tænk, at noget så forfærdeligt som indbruddet i mandags kunne vendes til noget så vidunderligt nu. Jeg er helt i chok.«

På de sociale medier valgte flere at opfordre til at give værestedet en hjælpende hånd oven på den tarvelige oplevelse.

Selvom gaverne nu er væk, skal værestedet stadig holde jul for 35 personer og julestemningen prøver de at bevare. Foto: Privat. Vis mere Selvom gaverne nu er væk, skal værestedet stadig holde jul for 35 personer og julestemningen prøver de at bevare. Foto: Privat.

På Twitter delte blandt andre Monica Lind artiklen og opfordrede i samme omgang iværksætter Martin Thorborg til at dele budskabet med sine mere end 36.000 følgere.

Og som sagt, så gjort.

Men det er ikke kun privatpersoner, der har fundet vej til Paradiset.

Lokale foreninger og forretninger – heriblandt Lyngby Storcenter og Lyngby Boldklub – har også valgt at hjælpe Paradiset på rette spor igen.

Vil man sende et bidrag til værestedet, kan man donere penge via MobilePay til nummeret 484591.