Tirsdag lagde Tina Jacobsen Wilstrup, ejer af Frederiksberg Chokolade et opslag på Facebook. Siden er det strømmet ind med negative kommentarer.

Og hvorfor så det?

I forbindelse med at isproducenten Hansens Is tirsdag valgte at ændre navn på deres Eskimo is, skrev Frederiksberg Chokolade, at de ville servere gratis isvaffel til de første 50 kunder, med et N...kys på toppen.

Og det er blandt andet det ordvalg, som en del føler sig stødt over. Blandt andet er der en, som skriver:

'I havde lige brug for at skrive N...kys, var? Er det dejligt, lige at prikke lidt til hyggeracismen? Jeg er sikker på, at I sikkert er fine mennesker, men bare husk, at bruge den slags termer, er med til at understøtte og bibeholde en masse forældede kulturelle normer og systematisk racisme. Grow up.'

Og det stopper langt fra der:

'Rigtig Rigtig meget øv, Tina! Der mistede i sgu lige os som kunder. Har ellers kommet hos jer i mange år (og pakkede chokolade for dig i mine teenage år). Men mine to drenge, der begge er mørke, skal ikke have is et sted, hvor man holder 50’er værdier højt. Det har de sgu fortjent bedre end... Ok med de æstetiske værdier fra 50’erne- men come on... sproget og holdningerne må gerne følge med det nye årtusind,' lyder en kommentar.

Alle kommentarerne er ikke gået Tina Jacobsen Wilstrups næse forbi. Kommentarerne har fået hende til at ændre ordlyden i opslaget. I stedet står der nu 'Ny...kys' og derudover har hun også oprettet et helt nyt opslag, hvor hun undskylder.

Her skriver hun blandt andet, at hun ikke har haft til hensigt at genere folk, og at 'N...kys' ikke betød negerboller, som mange ellers hentyder til i kommentarfeltet.

I stedet forklarer hun, at hun er ordblind, og at der derfor er mange stavefejl i hendes opslag. Hun skriver videre, at der i opslaget skulle stå 'Ny...kys', fordi hun tilbyder en ny guf som topping.

Den undskyldning er der dog mange, som ikke godtager:

'Så du går ind for at holde fast i gamle ord som n-ordet og eskimo, men når folk så holder dig oppe på det, så er det fordi, du er ordblind, og altså ikke mente det på den måde, du skrev? Det er da godt nok forvirrende. Der var konsekvenser for dit sidste opslag, og du kunne ikke lige hamle op med den respons, du fik.'

Dog er der også flere, som bakker op om Tina Jacobsen Wilstrup:

'Fuld opbakning. Kigger forbi og køber en af dine flotte is' og 'Masser af kram din vej. Du har ikke fortjent den modgang. Rigtig god dag med kærlighed herfra.'

B.T. ville gerne have haft en kommentar fra Tina Jacobsen Wilstrup, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.