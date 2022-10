Lyt til artiklen

Et lyspunkt eller en strømslugende 'kummefryser.'

Meningerne om en udendørs skøjtebane på Vesterbro i København er delte blandt de københavnske lokalpolitikere.

I hvert fald, når vi befinder os midt i en energikrise.

Det skriver lokalavisen KøbenhavnLiv.

Sagen drejer sig om skøjtebanen i Enghaveparken på Vesterbro i København.

Kultur- og Fritidsudvalget i hovedstaden har nemlig netop besluttet, at skøjtebanen ikke bliver åbnet i år.

Det skyldes de stigende priser på strøm.

Beslutningen blev taget efter en del debat i udvalget, hvor politikerne langt fra var enige.

Der kommer ingen skøjtebane i Enghaveparken i København i år på grund af energikrisen. (Arkivfoto. Billedet er nogle år gammelt og viser skøjtebanen på Frederiksberg Runddel.) Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Der kommer ingen skøjtebane i Enghaveparken i København i år på grund af energikrisen. (Arkivfoto. Billedet er nogle år gammelt og viser skøjtebanen på Frederiksberg Runddel.) Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»For mig er skøjtebanen virkelig et lyspunkt og et samlingspunkt, som jeg mener, vi burde have prioriteret. Fordi jeg ønsker, at vi sparer på de ting, der rammer børnene som det allersidste,« siger den konservative Karina Bergmann til avisen.

Socialdemokraten Jonas Bjørn har tidligere kaldt skøjtebanerne for en »åbne kummefryser« og »en kæmpe strømsluger,« og et flertal var altså enige med ham.

Ifølge KøbenhavnLiv viser beregninger, at det ville koste omkring 1,2 millioner kroner at have skøjtebanen åben denne vinter.