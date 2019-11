Efter halvandet år på markedet - og et nedslag på flere millioner - er det lykkedes den tidligere ejer af Jensens Bøfhus, Palle Skov Jensen, at få solgt sin store villa i Odense.

Oprindeligt var patriciervillaen på Langelinie udbudt til svimlende 28,6 millioner kroner.

Et halvt år senere blev prisen dog sænket til 23 millioner kroner.

Og nu er det blevet solgt for 22,2 millioner kroner. Det skriver Fyens Stiftstidende.

Køberen er ifølge lokalmediet en af Fyns rigeste - nemlig forretningsmanden Niels Thorborg, der blandt andet ejer L'Easy og OB.

Salget er sket som et led i den oprydning, som Palle Skov Jensen har haft gang i, siden Jensens Bøfhus - som han stiftede - for nogle år siden blev ramt af en hård krise og blødte rødt på bundlinjen.

Sidste år i oktober solgte han alle sine aktier i bøfkæden til en kreds af fynske investorer.

Den tidligere restaurantejer oplyste mandag til Fyens Stiftstidende, at han ikke havde tid til at udtale sig om salget af boligen, som han har boet i i 27 år og ifølge tingbogen købte for 2,6 millioner kroner i sin tid.