Jysk begrænser nu lederes adgang til kamera-overvågning på hovedlageret med 700 ansatte. Stramningen sker efter hård kritik af misbrug.

Adgangen til kameraovervågning på Jysks hovedlager i Uldum med over 700 ansatte er blevet strammet. Det vækker glæde hos ansatte, der har været ude med hård kritik af øjne i nakken konstant.

Fagbladet 3F erfarer, at mellemledere ikke længere har adgang til overvågningen af de ansatte. Jysk bekræfter, at der er sket ændringer, men vil ikke gå i detaljer.

'Jeg kan bekræfte, at der som en del af den dialog, der er i gang i Uldum, er foretaget ændringer i, hvem der har adgang til optagelser,' skriver kommunikationsdirektør Rune Jungberg Pedersen i et mailsvar og fortsætter:

'Vi vil fortsætte med at kigge på, om der kan foretages yderligere ændringer fremover.'

Ændringerne kommer i kølvandet på hård kritik fra ansatte og tidligere ansatte på lageret.

I sidste uge stod 22-årige Frederik Sigtenbjerggaard, der er ansat på lageret i Uldum, frem hos Fagbladet 3F med kritik af massiv overvågning.

Han blev overvåget på Facebook i fritiden og måtte også komme en kollega, der blev overvåget på toilettet, til undsætning.

Frederik Sigtenbjerggaard pointerer, at ændringerne viser, at Jysk tager indvendinger alvorligt og prøver at gøre noget.

»Det er jo glædeligt, at mellemledernes adgang bliver begrænset. Men jeg er noget overrasket, faktisk chokeret over, at Jysk nu handler og begrænser adgangen,« siger Frederik Sigtenbjerggaard.

Han understreger, at færre øjne på overvågningen vil lette hverdagen og påvirke arbejdsmiljøet positivt.

Det er forhåbentlig slut med at blive ringet op på sin mobil af en mellemleder, der brokker sig, hvis man står det mindste stille, pointerer han.

»Det er som om, der lige er fjernet en byrde fra vores skuldre. Det dæmper den stress, som den konstante overvågning giver. Flere kolleger har været henne sige tak, fordi jeg stod frem med kritikken,« siger han.

Den hårde offentlige kritik af overvågningen startede i slutningen af 2020 og tog til i sidste uge med Frederik Sigtenbjerggaards udmelding.

I sidste uge beskrev også tidligere områdeansvarlig på Jysk, Mikkel Haun Christiansen, hvordan mellemlederne misbruger overvågningen.

Han kom med et eksempel på, hvordan en flok ledere stod samlet om skærmen og afspillede video-overvågning af en arbejdsulykke og grinede. Lederne kan også logge ind og overvåge lageret hjemmefra – selv toiletdørene video-overvåges.

Men sagen slutter ikke her. Kritikken har også fået den konsekvens, at sagen skal behandles i Folketinget, hvor justitsminister Nick Hækkerup (S) skal se nærmere på, om overvågningen på Jysk er ulovlig.

Det sker, efter retsordfører Karina Lorentzen (SF) i sidste uge stillede spørgsmål til ministeren om, hvorvidt brugen af overvågning i Jysk er i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.