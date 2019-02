»Vi er taknemmelige.«

Sådan lyder reaktionen fra arrangørerne bag Danmarks Indsamling 2019, der efter det fem timer lange show på DR1 fredag aften kan gøre boet op: 71.708.044 kroner doneret til verdens udsatte kvinder af mere end 300.000 gavmilde danskere.

»Målet for Danmarks Indsamling er både at rejse flest muligt penge, men også at skabe engagement i befolkningen om en vigtig dagsorden. Og det har vi mærket mere end nogensinde,« siger pressetalsperson Anna Rørbæk, som udtaler sig på vegne af alle de 12 humanitære organisationer, der står bag indsamlingen.

Men hun oplever samtidig, at mange danskere på især sociale medier retter en skarp kritik mod indsamlingen. Eller rettere dens formål.

I tredjeverdenslande oplever kvinder mareridt, som vi danskere slet ikke kan forestille os. Derfor skal vi hjælpe dem, lyder det fra Danmarks Indsamling.

B.T. har gennemgået Facebook-profilerne for blandt andet Røde Kors, Danmarks Indsamling og medarrangøren DR1, og her tegner sig et tydeligt billede af mange danskeres utilfredshed:

»Hvad med de syge, ældre og hjemløse?« lyder det i en kommentar til Røde Kors, hvor en anden skriver:

»Fint nok. Men støtter først den dag, der bliver lavet en indsamling for hjemløse/ældre/unge/udsatte i Danmark. De har lige så meget brug for det, hvis ikke mere. Vi samler ind til alt og alle, bare ikke vores egne, det er sgu skammeligt.«

Det er langtfra første gang, at Danmarks Indsamling bliver mødt af lige netop dén kritik, som dog ifølge Anna Rørbæk er uberettiget.

»Vi ved godt, det kommer, for det kommer hvert år. Det er forudsigeligt, at det dukker op på især sociale medier. Derfor forholder vi os altid til årets tema og tænker, om nogen kan blive stødt af, at vi ikke samler ind til danskere,« siger hun.

»Jeg må bare sige, at Danmarks Indsamling altid har haft fokus på de såkaldte stille katastrofer i tredjeverdenslande, som vi ikke hører om, fordi medierne ikke skriver om dem. Heldigvis har vi mange organisationer i Danmark, der hjælper de svageste her – men i øvrigt også bakker vores indsamling op, fordi de finder den vigtig,« siger Anna Rørbæk.

Hun påpeger, at almindelige danskere ikke ville tro deres egne øjne, hvis de så de rædsler, som kvinder rundt rundt om i verden gennemlever.

»Mange steder i verden er virkeligheden ikke for børn. Piger bliver mødre, mens de selv er børn, og bliver gift med mænd, som kunne være deres fædre. De lever miserable liv. Det er svært at forestille sig for danskere, men jeg er lige kommet hjem fra Colombia og har set den enorme forskel, det gør, at danskerne stiller op til indsamlingen«.

På DR's Facebook-tråd kan man læse utallige danskeres hårde kritik af Danmarks Indsamling.

Nogle kritiserer også indsamlingen for uigennemsigtighed. De mener ikke, man kan finde ud af, hvad pengene rent faktisk bruges til. Men det er ikke korrekt, siger Anna Rørbæk.

»Projekterne er treårige, og man kan følge med helt gennemsigtigt på hjemmesiden, hvor der er afrapporteringer i de tre år, projekterne varer – og der bliver også lagt regnskaber ud,« siger hun.

Årets indsamlede beløb er næsten seks millioner kroner lavere end i fjor, men betragtes som en succes, blandt andet på grund af det høje antal danskere, der har doneret penge.