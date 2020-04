'Jeg kan ikke fordrage at blive sat i bås'.

Sådan indleder kulturminister Joy Mogensen (S) et opslag på Facebook torsdag aften.

I opslaget tager hun til genmæle mod den voldsomme kritik og hån, der er røget hendes vej, siden hun i et interview med musikmediet Gaffa afslørede, at 'Absolute Music 2' er et af hendes yndlingsalbums.

'Det er tragikomisk', suk' og 'ingen kan fucke så meget op som Joy Mogensen' lød blot et lille udvalg af de ekstremt mange reaktioner, der flød ind på de sociale medier efter artiklens udgivelse.

Indtil videre har Joy Mogensen ikke udtalt sig om den massive fokus på hendes musiksmag, men nu tager hun altså bladet fra munden:

'Jeg blev socialdemokrat med forkærlighed for kulturpolitik, netop fordi politik for mig handler om at give folk mulighed for at bryde ud af de båse, andre har sat dem i,' skriver hun i sit opslag og fortsætter:

'Det gælder i livet generelt såvel som i forhold til kultur, herunder musiksmag!'

Hun påpeger endvidere, at hun - modsat det, hun har været ude for nyligt - altid har mødt folk med en anden musiksmag end hendes med nysgerrighed, hvilket har givet hende en bred musiksmag.

'Så når mange de seneste par dage har ønsket at sætte mig i bås, fordi jeg har udtalt, at 'Absolute Music' var et væsentlig soundtrack til min ungdom, og musik, jeg stadig lytter til med glæde, så er mit svar, at jeg til hver en tid vil forbeholde mig retten til at synge lige højt med på Verdis fangekor fra Nabucco som De Nattergale,' skriver hun.

Til slut beder hun folk om at være mere nysgerrige og mindre fordømmende.

Joy Mogensen delte opslaget på Facebook omkring klokken 21.30 torsdag, og det har på 11 timer fået mere end 1.100 likes.

Langt de fleste af de mere end 150 kommentarer hylder ministeren for at stå ved sin musiksmag. Se hele opslaget herunder: