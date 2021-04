Der bliver nu givet grønt lys til, at man i USA igen kan vaccinere med Johnson & Johnson-vaccinen.

Og den beslutning betyder, ifølge B.T.'s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, at der nu bliver lagt et yderligere pres på Danmark og EU.

De seneste uger har man nemlig diskuteret, om Johnson & Johnson-vaccinen skal tages i brug i Danmark.

»Der er et øget pres herhjemme nu, for i USA er man længere fremme med vaccineudrulningen, og der har man alligevel besluttet, at de negative konsekvenser af vaccinen opvejes af de positive,« siger Jakob Illeborg.

B.T.'s internationale korrespondent påpeger nemlig den helt store forskel på Johnson & Johnson-vaccinen og AstraZeneca-vaccinen, som man har stoppet brugen af herhjemme.

»Det er jo en vaccine, hvor man kun skal have ét skud, så den er god til for alvor at få sat skub i vaccineprogrammet. Når hæderkronede CDC nu vælger at sige god for den, må det gøre indtryk herhjemme,« siger Jakob Illeborg.

Det er cirka en uge siden, at USA stoppede brugen af Johnson & Johnson-vaccinen, og Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) besluttede så efterfølgende også at kigge på vaccinen.

Tirsdag kom der så nyt, og her kunne EMA fortælle, at der er en mulig sammenhæng mellem vaccinen og de sjældne tilfælde af blodpropper.

Man anbefalede derfor, at risikoen bliver tilføjet til produktbeskrivelsen, men fastholdte at fordelene ved vaccinen opvejer risikoen.

Johnson & Johnson-vaccinen er den vaccine, som Danmark har bestilt flest doser af. I alt har Danmark lagt billet ind på 8,2 millioner doser.

De første knap 40.000 doser ankom til Danmark i sidste uge. Her blev de lagt på køl og opbevaret, indtil det er besluttet, hvad der skal ske med dem.

Myndighederne er ikke kommet med en udmelding, efter at EMA tirsdag har holdt pressemøde. Det vides derfor ikke endnu, om vaccinen tages i brug.