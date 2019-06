Jon Bon Jovi og Def Leppard gav tirsdag aften koncert i Sønderborg. Til koncerten var solgt 25.000 billetter, alligevel forventes et millionunderskud.

Det fortæller eventchef hos Kultur i Syd, Jes Johansen. Samtidig kalder han underskuddet for 'lærepenge', da det er første gang, byen er vært for en koncert af den størrelse.

»Overordnet set synes jeg, at alt vedrørende selve koncerten forløb fint. Pladsen fungerede, selve opbygningen fungerede, og forplejningen fungerede - bortset fra at vi løb tør for øl. Men det kan man nok leve med,« siger Jes Johansen.

Han erkender dog, at enkelte ting uden om koncerten kunne være gået bedre.

»Faktisk synes jeg, at trafikken til og fra koncerten virkede rigtig godt. Det var mere trafikken for alle dem, der ikke var til koncerten, som var kaos,« siger Jes Johansen og uddyber:

»Vi havde sådan set lagt en skidegod plan, men den blev bare ikke effektueret ordentligt.«

»Der var blandt andet et lyskryds, som skulle kontrolleres af politiet, som blev slukket for tidligt, så der var rødt fra alle sider. Og så hobede trafikken sig op. Og det var i virkeligheden nok dér, trafikkaoset startede,« forklarer han.

Til koncerten med Bon Jovi som hovednavn var der sat 35.000 billetter til salg. Der blev dog kun solgt 25.000 billetter. Og det kommer til at betyde et underskud i millionklassen, som kommunen skal være med til at dække.

Underskudsgarantien i forbindelse med koncerten er nemlig bygget således op, at arrangøren hæfter for underskud op til en million kroner. Fra en til to millioner kroner træder Sønderborg Kommunes underskudsgaranti i kraft.

Og skulle underskuddet blive mellem to og seks millioner, så deles det ligeligt mellem arrangør og kommune. Alt der over dækkes af arrangøren.

Jes Johansen vil ikke ud med den præcise størrelse på underskuddet.

»Det kommer jeg ikke til at sige. Men jeg kan sige, at kommunens underskudsgaranti kommer i spil.«

»De penge, vi taber på det her, anser vi i virkeligheden for at være lærepenge. Det er første gang, vi arrangerer sådan et stort event som det her. Og så skal man lære,« siger han og uddyber:

»I virkeligheden var 25.000 personer til koncerten nok rigeligt med mennesker, når det er første gang, man skal håndtere så mange mennesker.«

»Så jeg er næsten glad for, at der ikke blev solgt 35.000 billetter. Det vigtigste for os var nemlig først at lave et godt arrangement, og dernæst at tjene penge,« siger han.

Selvom der både var trafikkaos og et stort underskud, så vil Jes Johansen langt fra udelukke, at der kan komme en stor koncert i Sønderborg en anden gang.

»Nu skal vi lige have sat os ned og have en snak om, hvordan det er gået. Vi har en stor organisation af frivillige bag os, og uden dem ville underskuddet slet ikke have været til at overskue. Så det ville ikke være fair af mig at træffe beslutninger om fremtiden nu her.«

Hos Sønderborg Kommune er man helt på linje med Jes Johansen.

»Det er selvfølgelig ærgerligt, at koncerten ser ud til at give underskud. Men det er den første koncert i den her skala i Sønderborg, og hvis man vil prøve noget nyt, så skal man også være villig til at satse,« siger Rasmus Kjølby, presseansvarlig i Sønderborg Kommune, og tilføjer, at det var et enigt byråd, der besluttede at give en underskudsgaranti til foreningen bag koncerten:

»Det er normalt, at vi og andre kommuner giver den slags tilskud for at støtte kulturlivet. Samtidig skal det tilføjes, at underskudsgarantien for foreningen løber fra sommeren 2019 til sommeren 2020 – det vil sige, at de ved at afholde andre arrangementer kan nå at rette op på det forventede underskud.«