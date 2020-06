'Corona-epidemien gør livet surt for indbrudstryve'.

Sådan har de fleste overskrifter lydt de seneste par måneder, hvor politikredse landet over har kunnet rapportere, at antallet af indbrud var rekordlavt, fordi nedlukningen af landet betød, at de fleste mennesker befandt sig hjemme 24/7.

Men mens Danmark så stille er begyndt at åbne , tyder det på, at tyvene er begyndt at gøre det samme.

Det gør det i hvert fald i Odense, hvor der den forgange weekend blev registreret hele ti indbrud. Det skriver Fyens.dk.

Antallet er ekstremt og en voldsom stigning, fordi politikredsen i de forgange måneder ofte kun har registreret ganske få indbrud.

Derudover forventes det - ifølge mediet - at det reelle antal af tyverier i den forgange weekend bliver endnu højere, da der kun er tale om en foreløbig statistik.

Derudover kan der være sket indbrud, som endnu ikke er blevet opdaget, og som derfor endnu ikke er blevet anmeldt.

Ifølge det lokale medie har tyvene slået til over hele byen, men størstedelen af indbruddene fandt sted i Odense SV.

I forbindelse med indbruddene er der blevet stjålet alt fra møbler, tasker og smykker til et elløbehjul og fiskeudstyr.

En gennemgang af døgnrapporterne fra Sydsjællands- og Lollands Falsters Politi, Nordsjællands Politi og Østjyllands Politi viser, at disse politikredse også har oplevet flere anmeldelser om indbrud i weekenden.