Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De to voldsomme eksplosioner i områderne ved gaslækagerne tæt på Bornholm i Østersøen betyder, at der nu er 24 timers overvågning for nye rystelser i jorden.

Og det er ikke normalt i Danmark.

Det oplyser De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

»Normalt er der ikke seismiske hændelser i Danmark, der kræver overvågning døgnet rundt, men pga. denne ekstraordinære situation har GEUS siden tirsdag formiddag d. 27. september overvåget for hændelser døgnet rundt og fortsætter foreløbigt med dette,« lyder det onsdag eftermiddag i en pressemeddelelse fra GEUS.

Herunder er markeret lokaliteterne for hændelserne samt seismograferne, der har registreret dem. Kort: GEUS og Google Maps. Vis mere Herunder er markeret lokaliteterne for hændelserne samt seismograferne, der har registreret dem. Kort: GEUS og Google Maps.

GEUS oplyste tirsdag, at der var registreret to rystelser i Østersøen henholdsvis natten til mandag 26. september og mandag aften samme dag.

Den første rystelse målte 2.3 på Richterskalaen, den anden målte 2.1. Svensk Universitet sammenligner det med 100 kilo dynamit.

Energistyrelsen og en række andre myndigheder har indkaldt til et myndighedsbrief om situationen ved Nord Stream 1 og 2 klokken 17.00 onsdag.

Et pressemøde B.T. selvfølgelig dækker.