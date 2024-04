'Badning frarådes. Mulig forurening'.

Sådan står der på et skilt ved stranden på Nordre Strandvej nær Lumsås i Odsherred Kommune.

Det skriver TV2 Øst.

Årsagen er, at der i et nærliggende naturområde er fundet for høje værdier af PFAS.

PFAS er det overordnede navn for tusindvis af menneskeskabte kemiske fluorstoffer, heriblandt PFOS.

Stofferne er mistænkt for at føre til en lang række forskellige sygdomme, som leverskader, kræft og fertilitetsproblemer.

Det er medicinalfirmaet Lundbeck, der holder til i området, og det er i forbindelse med en kortlægning af forureningen, at der er fundet for højt indhold af PFAS i både jord og grundvand.

Forureningen har ligeledes bredt sig til et moseområde, og derfor tages der ingen chancer.

»Vi er nervøse for, at forureningen har bredt sig til et udløb ned til stranden,« siger Else Andersen, der er afdelingsleder for natur, vand og klima hos Odsherred Kommune til TV2 Øst.

Lundbeck oplyser, at vi skal 12 år tilbage i tiden for at finde årsagen til forurening. Dengang brugte firmaet brandslukkere med skum, som indeholdt PFAS.

De oplyser videre, at de arbejder med myndighederne om at få afgrænset forureningen.

Indtil videre er der ingen tidshorisont for, hvor længe anbefalingen om at holde sig fra vandet opretholdes.