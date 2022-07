Lyt til artiklen

»Spar på vandet! Når der ikke er mere vand på værket – er der ikke vand i hanerne! Og det kan blive en realitet.«

Sådan lyder det i et brev fra Greve Kommune til borgere i Tune på Vestsjælland, skriver TV 2 Lorry.

Der er nemlig ikke længere den samme mængde vand til rådighed i området, efter det lokale vandværk i efteråret var nødsaget til at lukke to ud af syv boringer.

Det skyldes fund af såkaldte PFAS-stoffer, der er skadelige fluorstoffer, som kan være farlige for mennesker og dyr.

Er du typen, der tager lange, varme bade?

Kurt Ardal Larsen, driftsleder for Tunevandværk kalder udmeldingen for »rettidig omhu«.

»Der er ikke nogen nødforsyning. Vi arbejder på højtryk sammen med kommunen for at finde nye boringer. Men den eneste mulighed lige nu er, at borgerne bruger vand med omhu,« siger han til TV 2 Lorry.

Det betyder for eksempel, at man kun bør vande sin græsplæne eller hæk mellem kl. 21 og 06 og kun bruger vandet, hvor det er absolut nødvendigt, også selvom det skulle blive tørt grundet sommervejret.

Der er indtil videre ikke tegn på, at forureningen har spredt sig til andre byer i området.