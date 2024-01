»Vi holdt faktisk fat i vores mindste datter, hver gang vi tog turen, fordi vi følte, at det var lidt usikkert.«

Sådan fortæller Anne, der søndag kom hjem fra en skiferie i Hemsedal med sin familie.

Hjem fra stedet hvor to danske børn – en seksårig dreng og en fireårig pige, tirsdag faldt ud af en skilift i det populære skisportsområde.

»Vi havde to børn med på syv og otte år. Vi valgte at sidde og holde på den mindste, da hun er lidt mindre i det, for vi syntes, at det var lidt usikkert,« fortæller Anne, der ikke ønsker at stå frem med sit fulde navn på grund familiære årsager, men B.T. er bekendt med hendes fulde identitet.

Hun står ikke alene med kritikken af den skilift i Hemsedal, hvor ulykken fandt sted.

»Det var ikke ubehageligt for mig personligt. Men jeg havde min tiårige dreng med, og det var mere ham, for han var ikke langbenet nok til at kunne nå fodstøtten selv.

»Jeg syntes, at den var meget åben, og jeg var bange for, at han ville glide ud, fordi han ikke er større, end han er,« siger Kristina Schønning Baandrup, der ligeledes holdt ferie i Hemsedal i uge tre.

Ude af kritisk tilstand

I første omgang blev den seksårige dreng meldt i kritisk tilstand. Tirsdag aften kunne B.T. fortælle, at han har det bedre og er stabil.

De to danske børn faldt ud af liften, da de gled under bøjlen. Foto: Halvard Alvik/NTB/Ritzau Scanpix Vis mere De to danske børn faldt ud af liften, da de gled under bøjlen. Foto: Halvard Alvik/NTB/Ritzau Scanpix

Den fireårige pige havde fået flere skræmmer – hun blev også indlagt tirsdag, men hun er bedring, lød det fra de norske myndigheder ligeledes tirsdag.

Begge børn blev fløjet med helikopter til et hospital efter ulykken.

»Det er frygteligt. Men det er ikke noget, der afskrækker mig, da vi er meget over vores børn. Men det kræver jo nok, at man ikke lige skal sende sine børn på skiskole – ellers så skal man selv sidde og holde fast i dem på vej op. Men sådan burde det jo ikke være,« lyder det fra Anne.

Men det ændrer ikke ved, hvad hun syntes om skiliften.

»Jeg syntes ikke, at den er sikker nok,« siger hun.

Samme følelse sidder Kristina Schønning Baandrup med.

»Jeg syntes, at det er mega uhyggeligt. Jeg tænker virkelig meget på børnene og familien, der har oplevet det. Og den stakkels skilærer, der har siddet i liften med dem. Det er jo en voldsom oplevelse.«

»Men jeg har det omvendt også sådan, at det afholder mig ikke for at tage på skiferie igen. Men jeg vil holde ved mine børn,« siger hun, og uddyber med, at hun er overbevist om, at skisportssteder som Hemsedal har styr på sikkerheden.

Første ulykke i 20 år

Tirsdag undersøgte Sør-Øst politidistrikt ulykkesstedet, hvor de to danske børn kom til skade. Og onsdag er den statslige havarikommission kommet til byen.

»Den her sag er nu under efterforskning, og havarikommission er ankommet i dag for at undersøge sagen. De snakker med os, de berørte og herefter vil der komme en rapport efter det. Ud fra den rapport må vi lave vores konklusioner om, hvad der er sket,« siger Andreas Smith-Erichsen, der er daglig leder af Skistar – områdets liftsystem og personale.

Han fortæller videre, at det er den første ulykke, der er sket i en skilift i 20 år i Hemsedal.

Den pågældende lift er onsdag igen sat i gang, hvor stedets gæster kan stå på ski.

»Det sker med tilladelse fra de berørte myndigheder. Vi har arbejdet meget med at evaluere og diverse efter det, der skete i går,« siger den daglige leder.

Er liften sikker nok, når der kan ske sådan en ulykke?



»Ja, det vil jeg påstå, at den er. For ellers havde vi ikke fået tilladelse til at køre med den.«

»Vi ser meget alvorligt på den her hændelse. Det er ikke godt for nogen, det er en tragisk hændelse. Men vi kører liftene efter vores tilladelse og de gældende regler. Den tilladelse bliver nu tjekket igennem af myndighederne,« siger han.

Der er flere danskere, der har oplevet, at deres børn kunne glide ud af liften – er du sikker på, at det ikke kan ske igen?

»Vi har på ingen grund til at mene det – på ingen måde. Små børn under 145 centimeter skal følges af en voksen i liften, det er reglerne. Så det har vi ingen grund til at tro,« lyder svaret.

Nu var der tale om en skiskole, hvor en instruktør havde flere børn med i liften, vil I kigge på det?

»Vi er i en proces med at gennemgå tingene. Det er noget, som vi skal kigge på med havarikommissionen for at se, hvad der er sket. Når den rapport foreligger, så vil vi komme tilbage med det.«

»Men der er ikke nogen tvivl om, at vi siden i går har snakket med vores medarbejdere i alle afdelinger, hvor vi er gået igennem rutinerne med dem. Vi har en løbende dialog,« siger Andreas Smith-Erichsen.

Han fortæller videre, at han ikke frygter en ny ulykke, efter de har gennemgået alle sikkerhedsprocedurer med deres medarbejdere.

Ifølge lokalmediet Hallingdølen er ulykken sket i skiliften Lodge Express, som har en kapacitet på godt og vel 3.000 personer i timen.

Den blev åbnet 15. december sidste år.