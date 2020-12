Liberale erhverv, hvor den smitteforebyggende afstand ikke kan sikres, skal lukke ned fra på mandag, lød meldingen på onsdagens pressemøde.

Og det skabte stor forvirring. For gælder det også psykologer, fysioterapeuter og tandlæger?

»Min bror arbejder som fysioterapeut. Skal han lukke ned? Jeg kan ikke helt finde hoved og hale i det,« spørger Sofie i B.T.s spørgsmål/svar live.

»Lukker alle tandlæger også inden jul,« spørger Ulla.

Selv Dansk Folkepartis Sundhedsordfører Liselott Blixt stod onsdag aften på TV 2 og sagde, at hun ikke vidste, hvad hun skulle svare de mange fysioterapeuter, som spurgte, om de skulle lukke ned.

Af pjecen om nedlukningen fremgår, at nedlukningen f.eks. gælder 'tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, solarier, frisører, kørerskoler og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder.'

Praksissektoren er ikke nævnt.

Og nu oplyser Sundheds- og Ældreministeriet til B.T., 'at for så vidt angår lukning af liberale serviceerhverv fra den 21. december 2020, kan henvises til, at restriktionerne ikke gælder for offentlige og private sygehuse og klinikker samt private praksis og forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i, jf. § 13, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1815 af den 4. december 2020.'

Det betyder, at praktiserende speciallæger, fysioterapeuter, tandlæger og øvrige dele af praksissektoren fortsat kan holde åbent.

Så du kan altså sagtens stadig komme til tandlæge, hvis julens godter nu sætter sig lidt for godt i tænderne.