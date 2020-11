Tre var forsvundet, seks blev fundet døde, og otte var skambidt og måtte aflives.

Det har været en hård periode for den 25-årige landmand Henrik Drøhse, der har mistet 17 får i alt på en uge. Det seneste angreb havde fundet sted fredag.

»Jeg var meget ked af det, da jeg så, hvad der var sket. Både første gang, men specielt anden gang. Jeg kunne se, at hegnet var losset ned, og der lå et får på marken. Der vidste jeg godt, hvad klokken var slået. Jeg blev meget berørt, og jeg fik tårer i øjnene. Vi føler os så magtesløs. Vi føler, at der er ingen, som kan hjælpe os, der er gået corona i det, nu hvor vi mistet så mange dyr her på sidste,« fortæller en bevæget Henrik Drøhse til B.T.

»Jeg har mistet 17 dyr, skal jeg selv finansere det? De må komme hurtigere i gang med at finde ud af, hvad der er sket. Man kan få en coronatest på under 48 timer, men for at tjekke om det er et ulveangreb, så går der en måned. Jeg har prøvet at rykke Naturstyrelsen uden held.«

Her ses Henrik Drøhse med sine får. Han havde 450, men har efterfølgende mistet 17 får til et formodede ulveangreb. PRIVATFOTO: Henrik Drøhse Vis mere Her ses Henrik Drøhse med sine får. Han havde 450, men har efterfølgende mistet 17 får til et formodede ulveangreb. PRIVATFOTO: Henrik Drøhse

Henrik Drøhse er en af de yngste landmænd i Løgumkloster-området, men han er dog langt fra den eneste, der har oplevet angreb. I følge ham selv, så har der været syv forskellige formodede angreb i området den seneste måned.

Der er dog allerede blevet bekræftet ulveangreb i området, hvor syv får er fundet døde. Thomas Iversen Klindt, som er vildtkonsulent for Naturstyrelse ved Vadehavet, har tilbage i starten af oktober taget DNA-prøver fra et formodet ulveangreb.

»Der har været en stribe angreb, som er formodede ulveangreb. Vi kigger først på, om dyrene er blevet dræbt, og så kigger vi på, hvor den er blevet bidt. Hvis vi så tænker, det kunne være ulv, så tager vi en DNA-prøve med det samme.«

»Tidligere har jeg taget to prøver den 3. og 4. oktober, og det viser sig at værefra en tæveulv, som kommer nord for Berlin. De prøver er også blevet taget i Løgumkloster-området, men der går tre til fire uger, før man kan få svar, da vi sender prøverne til Tyskland, fordi de ligger inde med et kæmpe ulveregister.«

Her ses Henrik Drøhses får, som er blevet dræbt efter et dyreangreb. En bevæget Henrik må vente en måned, før om han finder ud af om det er en ulv, der er skyld i angrebene. PRIVATFOTO: Henrik Drøhse Vis mere Her ses Henrik Drøhses får, som er blevet dræbt efter et dyreangreb. En bevæget Henrik må vente en måned, før om han finder ud af om det er en ulv, der er skyld i angrebene. PRIVATFOTO: Henrik Drøhse

Men for en oprevet Henrik Drøhse er det ikke en udmelding, ham og hans resterende 433 får kan bruge til særlig meget. For Henrik står til at skulle vente knap en måned på svar fra DNA-prøverne.

»De siger, vi skal hegne vores dyr bedre ind, men så vil jeg gerne se deres hus. Hvordan deres vinduer klarer sig overfor indbrudstyve, for vi gør, hvad vi kan herude. Det vil koste mig 50.000 kroner at lave ulvehegn,og det har jeg ikke lyst til at bruge mine penge på.«

»Om to en halv måned, så skal fårene alligevel indenfor. Så det kan næsten være lige meget med det hegn. Jeg overvejer allerede at tage dem ind nu.«