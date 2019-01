Trafikstyrelsen har i dag givet jernbanevirksomheden Hector Rail AB tilladelse til at genoptage brugen af sættevogne læsset på lommevogne.

Det var netop en sættevogn, der løsnede sig fra en lommevogn på Storebæltsbroen onsdag den 2. januar og forårsagede den værste togulykke i 30 år.

Vogntypen blev efterfølgende forbudt i tirsdags, men nu har Trafikstyrelsen altså udstedt den første godkendelse.

'Tilladelsen gives efter, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget det nødvendige materiale fra virksomheden, blandt andet i form af dokumentation for en kontrolprocedure for, at fastlåsningsmekanismen er sikret på forsvarlig vis,' skriver styrelsen i pressemeddelelsen.

Togulykken, der beskrives som den værste i 30 år, kostede otte mennesker livet, mens 16 blev kvæstet.

Styrelsen noterer sig desuden med tilfredshed, at 'det er muligt at kontrollere, om fastlåsningsmekanismen virker efter hensigten, at metoden hertil er mulig at anvende i praksis og endelig at den vejledning, som virksomhedens medarbejdere arbejder ud fra forkommer godt illustreret og forståelig'.

Tilladelsen kommer altså efter, at Trafikstyrelsen tirsdag forbød godstransport med netop denne vogntype.

Toget fra ulykken holder tildækket i Nyborg efter togulykke på Storebæltsbroen: Reportage dagen efter fra Nyborg, torsdag den 3. januar 2019. Otte personer blev dræbt, og 16 er kommet til skade i togulykken, hvor et passagertog blev ramt af dele fra et godstog på Storebæltsbroen.

Det skete på baggrund af en test af netop denne vogntype, som myndighederne tidligere på ugen foretog. Ved kontroltjekket mandag skulle den såkaldte 'låsepind', der er den 'pind' på traileren, der klikker sig fast på godsvognen og fastgør lasten, testes.

Det blev gjort ved at placere en trailer på godsvognen, sikre den og derefter løfte den op for at være sikker på, at den var låst fast. Men allerede i første hug viste testen, at låsemekanismen slog fejl.

'Der blev kun udført én test, da denne viste sig ikke at være låst, da den blev løftet. Der var ingen forklaring på, hvorfor testene blev standset. Min formodning er, at der er tilstrækkeligt bevis for, at fastgørelsen ved skamlen på vognen er meget utilstrækkelig, og ved forholdsvis få kontroltjek er der fundet et forholdsmæssigt for stort antal fejl, der alle har betydet, at traileren ikke var korrekt fastgjort til skamlen,' oplyses det i notatet, som TV2 er i besiddelse af.

Skamlen på den lommevogn, som var involveret i togulykken på Storebæltsbroen.

