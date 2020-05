Tre uger efter første fase af landets genåbning er der umiddelbart ikke noget, der tyder på, at der er sket en smittestigning blandt børn i daginstitutioner og skoler.

Flere østjyske kommuner har nemlig ikke oplevet en smittestigning blandt børn, siden man i første fase af genåbningen slap børnene løs i daginstitutionerne og i skolerne.

»Frygten var, at man ville se en smitteeksplosion, men for nuværende oplever vi ikke, at der er sket en stigning i antal henvendelser til de praktiserende læger. Smittetrykket er ikke steget, og der er ro på, når det gælder sygeantallet,« siger Henrik Idriss Kise, der er formand for de praktiserende lægers fagorganisation (PLO) i Region Midtjylland, til mediet.

De voksne pædagoger har været gode til at hjælpe børnene med at holde afstand og vaske hænder siden første genåbningsfase. Foto: Henning Bagger

Coronakrisen lukkede i marts store dele af samfundet ned, men den 15. april vendte børnene tilbage i dagtilbud og på skolernes mindste klassetrin.

Og netop den genåbning har nu vist sig ikke at skabe en alarmerende effekt på antallet af corona-smittede i Danmark.

Det viser en rundspørge, som TV 2 Østjylland har foretaget.

Her tegner der sig i SIlkeborg, Aarhus, Randers, Horsens og Skanderborg Kommuner et billede af, at der ikke er sket en stigning i antal smittede siden genåbningen i for tre uger siden.

Dog kan kommunerne ikke afvise, at der har været enkelte tilfælde, som de ikke er bekendte med.

I Danmark har man siden corona-udbruddet testet 284.480 personer, hvoraf 10.083 er blevet testet positive.

Hos aldersgrupperne 10-19-årige og 0-9-årige skal der dog tages forbehold, mørketallene for disse aldersgrupper forventes at være store, da det særligt er børn, der oplever mildere symptomer på coronavirus og måske endda slet ingen.

Derfor kan symptomerne da også være svære at spotte hos børn, lyder det ifølge Statens Serum Institut.