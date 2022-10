Lyt til artiklen

Der bliver nu taget alternative midler i brug i SuperBrugsen i Nørre Alslev.

For efter – især kød og vin – forsvinder fra hylderne, ser butikken sig nu nødsaget til at låse kødet inde.

Det skriver TV 2 Øst.

Det er i forvejen udfordrende at være brugsuddeler i denne tid, så tyverierne gør ekstra ondt, fortæller Sebastian Gøtze, der er uddeler i SuperBrugsen i Nørre Alslev.

»Det er super frustrerende. Der vil altid være tyveri i en butik, men at det kommer oven i, at krisen kradser, tingene er blevet dyrere, og det er sværere at drive butik, gør det bare endnu mere frustrerende,« siger han til mediet.

Det betyder, at kødet fremover bliver låst inde, og at man skal bruge en nøgle for at få kødet ud.

Tiltaget kommer i en tid, hvor priserne på dagligvarer eksploderer samtidig med butikstyverierne.

De seneste tre måneder er der blevet begået 25 procent flere butikstyverier sammenlignet med sidste år, viser nye tal.