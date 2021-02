B.T. har de seneste dage afsløret flere alvorlige svigt hos SOS International, som mandag overtog udbuddet af gratis lyntest i fire af fem danske regioner.

Nu får den seneste møgsag SOS International til at tage affære.

Onsdag kunne B.T. afsløre, at Region Midtjylland har indkaldt SOS International til et møde for at italesætte flere problemer – herunder flere eksempler på mangelfuld overholdelse af hygiejne og brug af værnemidler, problemer med faciliteterne og manglende skiltning ved testcentre i regionen.

Det får nu SOS International til at skærpe det sundhedsfaglige tilsyn.

»På baggrund af kritik fra Region Midtjylland, skærper vi nu vores tilsyn med teststeder og medarbejdere,« siger administrerende direktør, SOS International, Niels Krag Printz, i en pressemeddelelse.

Fremover vil SOS International derfor rutinemæssigt gennemføre uanmeldte tilsyn af teststeder og mobile testenheder.

De første besøg fandt sted onsdag, skriver lyntestudbyderen i pressemeddelelsen.

Alle medarbejdere på SOS International og den ligeledes skandaleombruste underleverandør Charlottenlund Lægehus Medicals Nordic har gennemgået uddannelsesforløb, hvor de er undervist i arbejdsprocesser og hygiejne.

