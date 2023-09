En sundhedsøkonom sætter nu spørgsmålstegn ved, om Region Midtjylland forvalter sine penge godt nok.

En ny opgørelse peger på, at regionens hospitaler har »alvorlige kapacitetsudfordringer« indenfor næsten alle behandlingsområder, og flere afdelinger vurderer, at det kan have »livstruende« konsekvenser for patienterne.

»Vi har problemer med at nå at behandle de patienter, vi skal, indenfor de rammer, der er sat op,« siger regionsrådsformand Anders Kühnau til B.T.

Han understreger, at det er de lange ventetider, der i værste fald – ifølge indberetninger fra flere afdelinger – kan gå ud over patienters »liv og førlighed«.

Derfor efterlyser han både mere personale og flere penge.

Overfor DR fremhæver han ligeledes behovet for at »investere massivt i sundhedsvæsenet«, hvis udfordringerne i regionen skal løses.

Er de gode nok til at styre deres økonomi?

Men at det står så grelt til i Region Midtjylland, forvirrer sundhedsøkonom fra Syddansk Universitet Kjeld Møller Pedersen, som har endevendt samtlige af regionernes budgetaftaler for 2024.

»Når jeg ser på Region Midtjylland, kan jeg ikke finde forklaringen på, at de har større problemer end de andre regioner. Jeg har svært ved at blive klog på, hvorfor Midtjylland er så presset.«

Han peger på, at Region Midtjylland og Region Syddanmark ligner hinanden på mange punkter, men at økonomien i Syddanmark er »nogenlunde fornuftig«.

»Syddanmark har nogenlunde samme befolkningstal, samme geografi, og begge regioner har et universitetshospital, som ellers kan være sin udfordring at drive,« siger han og anerkender, at regionernes budgetter er »stramme«.

»Men Region Syddanmarks budget går op.«

Han rejser derfor spørgsmålet: Bærer regionen selv en del af skylden?

»Noget af det hænger sammen med, om de er gode nok til at styre deres økonomi. Det er en væsentlig forudsætning for, at tingene kører.«

Region Midtjyllands møgsager Hospitalerne i Region Midtjylland har gennem de seneste år været involveret i adskillige møgsager. De inkluderer blandt andre: Kræftskandalen DR afslørede i 2023, at hundredvis af kræftpatienter ventede i op til ti uger på at blive opereret på mave- og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Hospitalets ledelse har erkendt, at ventetiderne kan have kostet menneskeliv. Forklaringen på ventetiderne var mangel på personale og særlige sygeplejersker. Amputationsskandalen En rapport fra 2022 afslørede, at mere end 90 patienter hvert år over en femårig periode har fået amputeret benene, fordi de ikke fik den rette forebyggende behandling af åreforkalklning eller blodprop på Århus Universitetshospital og Viborg Centralsygehus. Samme rapport belyser et dårligt arbejdsmiljø, og til DR fortalte en mangeårig læge fra karkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital, at mange meldte sig syge, og man i stedet brugte vikarer som »lappeløsninger«. Igen var det altså et kapacitetsproblem.

Han henviser til, at regionen generelt har været centrum for dårlig omtale, blandt andet i forbindelse med skandalen om tarmkræftbehandling, hvor flere patienter ventede så længe på behandling, at de til sidst blev for syge til operation – nogen døde efterfølgende.

»Der synes at være en del dårlige sager, der starter i Midtjylland,« siger han.

Regionsrådsformand: Vi kigger på, om vi kan nedbringe udgifter

Kritikken møder modstand i Region Midtjylland, hvor regionsrådsformand Anders Kühnau peger på, at Syddanmark har »bedre økonomi« end Midtjylland.

Det skyldes, at Syddanmark får et højere såkaldt 'bloktilskud', der finansierer sundhedsopgaver, siger han.

Men det forklarer ikke hele problemet, mener Kjeld Møller Pedersen.

»Det er rigtigt, at Region Midtjylland får cirka 150 til 200 millioner kroner mindre, men det kan ikke være hele årsagen.«

Kühnau mener derudover ikke, at økonomen kan drage konklusioner om 2023 baseret på et budget for det næste år.

»Det er fair nok, at Kühnau siger det. Men jeg drager en linje mellem de to år. Har de underskud i år, som de ikke når at dække, vil det også komme med over næste år. Du kan hurtigt regne ud, at de ikke kan nå at spare i år.«

Anders Kühnau, kan du pege på et sted, hvor Region Midtjyllands økonomistyring har været for dårlig?

»Det er klart, at vi kigger på, om der er steder, hvor vi kan nedbringe udgifterne. Blandt andet til vikarer. Vi har ikke generelt over årene haft problemer med at styre økonomien,« siger Anders Kühnau og understreger samtidig, at det ikke kun er i Region Midtjylland, der er udfordringer med økonomien.

Kan du pege på et sted, hvor I har været for dårlige?

»Vi skal ind og kigge på, hvordan vi bruger vikarer, udgifter til frivilligt ekstraarbejde og hvor mange mennesker vi ansætter.«

»Vi skal kigge på, hvordan vi skal bruge pengene effektivt.«