De seneste dage har formentlig ikke været en dans på roser for flyselskabet SAS.

For ikke nok med at virksomheden først på ugen måtte kæmpe med store forsinkelser og aflyste fly, så er SAS-aktien styrtdykket, og nu lyder vurderingen, at selskabet nærmer sig konkurs.

Det fremgår af en ny analyse fra den norske storbank DNB ifølge Euroinvestor.

Kursfaldet, der lyder på hele 25 procent, skete onsdag og kommer, efter at Ole Martin Westgaard, der er analytiker i den norske bank DNB, i en kommentar skrev, at selskabet »nærmer sig konkurs«, medmindre SAS bliver reddet af en rekonstruktion. En proces, hvor virksomheden kan forsøge at komme på fode igen ved at rette op i økonomien.

Faldet betød således, at aktien var tilbage i den laveste kurs siden december.

Men ifølge investeringsøkonom i Nordnet, Per Hansen, er det udelukkende analysen, der har givet SAS en omgang kurstæsk. Han mener nemlig ikke, at konkursfaren er overhængende nu og her.

»SAS går formentligt ikke konkurs, for det må SAS ikke. Det har den danske og svenske stat bestemt ikke må ske,« siger Per Hansen og fortsætter:

»Men et fald på 25 procent er meget, og når jeg kigger på det, så må jeg sige, at der er en reel risiko for, at SAS skal hente ny kapital, eller at selskabet kommer i rekonstruktion,« siger han til mediet.

Per Hansen påpeger desuden, at kursfaldet primært vil komme til at berøre de private investorer. SAS-aktien er nemlig en af mest populære aktier blandt Nordnets 300.000 kunder.