I fem år har en lille gruppe danske forældre kæmpet en indædt kamp for, at deres børn kan få noget af verdens dyreste medicin.

Lægemidlet hedder Spinraza, og det bruges til at behandle den muskelsvindslignende sygdom SMA.

B.T. har gennem flere år dækket flere danske familiers forsøg på at få lov til at give deres børn den medicin, som har vist lovende resultater mod den uhelbredelige sygdom.

SMA er en muskelsvindslignende sygdom, og den der er ramt mister over tid sin muskelstyrke. Det kan for eksempel betyde, at man mister evnen til at gå, løbe eller skrive og tegne.

Spinraza kan ikke helbrede SMA, men har vist sig at kunne sætte sygdomsudviklingen i stå.

I Danmark er lægemidlet kun anbefalet til en lille gruppe af patienterne – nemlig dem under seks år.

SMA - en sjælden sygdom Spinal muskelatrofi (SMA) er en arvelig nervesygdom, som medfører svind af musklerne, fordi de celler, som via nervebanerne signalerer til musklerne, at de skal trække sig sammen, forsvinder. SMA opdeles i tre kategorier afhængig af sygdomsdebut. SMA type I: Barnet får symptomer, før han/hun er seks måneder, og ofte ses symptomerne allerede ved fødslen. Barnet kommer ofte aldrig til at sidde selv og bliver sjældent mere end et par år, dog afhængigt af, hvor intensiv vejrtrækningshjælp der bliver iværksat.

Barnet får symptomer, før han/hun er seks måneder, og ofte ses symptomerne allerede ved fødslen. Barnet kommer ofte aldrig til at sidde selv og bliver sjældent mere end et par år, dog afhængigt af, hvor intensiv vejrtrækningshjælp der bliver iværksat. SMA type II: Symptomerne viser sig, før barnet er 12 måneder gammel. Barnet kan sidde selv, men kan ikke stå eller gå selv, og barnet får derfor tidligt brug for kørestol. Benene er mere påvirkede end armene og skuldrene mere påvirkede end hænder. Det betyder, at barnet tidligt skal have hjælp til daglige funktioner. Graden af kraftnedsættelse kan være forskellig fra person til person.

Symptomerne viser sig, før barnet er 12 måneder gammel. Barnet kan sidde selv, men kan ikke stå eller gå selv, og barnet får derfor tidligt brug for kørestol. Benene er mere påvirkede end armene og skuldrene mere påvirkede end hænder. Det betyder, at barnet tidligt skal have hjælp til daglige funktioner. Graden af kraftnedsættelse kan være forskellig fra person til person. SMA type III: Er den mildeste form. Symptomerne viser sig fra 18-månedersalderen og op i voksenalderen. Kraftnedsættelsen er mest udtalt i hofter, skuldre og krop og breder sig langsomt til albuer og knæ. Benene er oftest svagere end armene. Graden af kraftnedsættelse er meget forskellig fra person til person.

Medicinrådet, der kommer med anbefalingerne, mente ikke tidligere, der har været god nok dokumentation for, at Spinraza virker på ældre børn.

Og det er her, det nye håb kommer i spil.

Nye studier tyder nemlig på, at flere patienter ser ud til at have gavn af medicinsk behandling mod SMA.

Det skriver Sundhedspolitisk Tidsskrift, der har læst en ny anbefaling fra Medicinrådet.

Men, og der er et men.

Hvis aldersgruppen skal udvides til at gælde patienter, der er ældre end seks år, så skal medicinalvirksomhederne, der fremstiller medicinen være villig til at sænke priserne.

B.T. har tidligere afdækket, hvordan Danmark er et af de lande i Europa, der har de strammeste regler, hvad angår adgangen til Spinraza.