Det er slut med at få serveret kolde øl over disken fra et kendt, jysk ølbryggeri.

Efter flere år med røde tal og underskud på bundlinjen, er Løkken Bryghus blevet erklæret konkurs.

Det fremgår af en meddelelse hos Statstidende, hvor det videre står oplyst, at konkursbegæringen er blevet truffet ved Skifteretten i Hjørring 8. april.

Det er ej heller muligt at tilgå bryghusets hjemmeside, der er blevet lukket ned.

Løkken Bryghus' hjemmeside i skrivende stund. Vis mere Løkken Bryghus' hjemmeside i skrivende stund.

B.T. har været i kontakt med bryghusets nu tidligere direktør, der henviser til kuratoren, som behandler konkursbegæringen. Det har dog ikke været muligt at få en kommentar fra kuratoren på nuværende tidspunkt.

Løkken Bryghus har eksisteret siden 2006, men har ad flere omgange kæmpet med dårlige resultater.

I 2010 kom selskabet ud med et underskud på hele 1,7 millioner kroner, hvilket endte med at blive dødsstødet.

Med lokale investorer i ryggen lykkedes det at få stablet bryggeriet på benene igen. Og selvom bryggeriet ikke har været i nærheden af et lignende underskud, har tallene ikke været i den gode ende.

Siden 2014 har bryggeriet haft et samlet underskud, når man har præsenteret sine regnskaber, hvilket fremgår af CVR-registret.

I det seneste regnskab havde man et underskud på 260.000 kroner, og året forinden lød underskuddet på 316.000 kroner.

Løkken Bryghus har ifølge CVR-registret senest haft otte ansatte.

Konkursen er blevet behandlet som følge af en begæring, Skifteretten modtog 30. marts.