Nogle bifalder dem, og andre synes måske, de er lidt irriterende i gadebilledet.

Men om du vil det eller ej, bliver Aalborg i år fyldt op med krydstogtturister fra nær og fjern.

Hele 26 krydstogtskibe har allerede meldt deres ankomst til Aalborg, og dermed begynder det at ligne tiden før corona.

»Det er jo glædeligt, for vi mener, vi har et godt produkt. Så vi ser frem til at komme op i gear,« siger Lars Bech, der er cruise manager hos Destination Nord.

De seneste to år har det været småt med krydstogtskibe på Honnørkajen i Aalborg. Faktisk har der blot været to. Et i 2020 og et året efter.

»Vi har bygget en organisation op, som har ligget i dvale i to år. Nogle af vores guider er forsvundet for at finde arbejde andre steder. Så det har krævet en genstart i år,« siger Lars Bech.

Han forventer, at de 26 skiber kommer med omkring 25.000 krydstogtgæster, som lægger penge i Aalborg og på andre nordjyske destinationer.

»Hvis sammensætningen er, som den var før corona, så er mere end halvdelen af gæsterne amerikanere. Derudover er der mange briter og tyskere med,« siger cruise manageren, der påpeger, at der stadig kan komme flere krydstogtskibe til, da nogle rederier venter til sidste øjeblik med at lave sejlplaner.

Men selvom der lige nu er lagt op til mere eller mindre normal krydstogtsæson, så tør Lars Bech ikke garantere det.

»Vi skal passe på med garantier, men det ser ud til, vi er på den anden side af corona nu.«

Hvis alt går efter planen, så kommer det første krydstogtskib til Aalborg 10. maj.