Dorte Hansen vil gerne vide, hvad der er sket med de befrugtede æg, hun for to år siden betalte en fertilitetsklinik på Cypern for at fryse ned.

Ifølge fertilitetsklinikken Team Miracle Cyprus IVF Centres hjemmeside er frysning af såkaldte embryoer klinikkens speciale.

»På Cyprus IVF Centre er vi meget omhyggelige med at udføre teknikken bag embryo-opbevaring,« skriver de.

Alligevel er Dorte Hansens befrugtede æg forsvundet.

Jagten på Dortes æg Dorte Hansens datter Ella er lavet i et laboratorium på Cypern. Seks æg fra en donor blev befrugtet med sæd fra en anden donor. To æg blev til Ella, de fire andre blev frosset ned. Planen var, at Ella engang kunne blive storesøster. Men nu er æggene forsvundet...



I en B.T.-serie forsøger vi at finde ud af, hvad der skete med Ellas potentielle søskende

Fertilitetsklinikken siger, at det er lægens ansvar. Også hospitalet, hvor æggene burde være opbevaret, viser tilbage til lægen. Mens lægen siger, at de ansvarlige er klinikken, som Dorte Hansen har indgået aftalen med, og som hun har betalt 1.000 euro for at opbevare æggene i to år.

I et sidste forsøg på at få svar på, hvad der er sket, ringede Dorte Hansen for fem dage siden igen til Cypern.

Første opkald var til patientkoordinatoren Lynsey Shaw, der forsøgte at få Dorte Hansen til at overføre 11.190 kr til en privat konto i London. Kontoen viste sig at tilhøre Lynsey Shaws far.

Dorte Hansen ville gerne spørge, hvorfor Lynsey Shaw bad hende overføre penge til sin fars konto. Men det spørgsmål får hun aldrig svar på. For Lynsey Shaw arbejder ikke længere på Team Miracle, og hendes nummer eksisterer ikke længere, lod en cypriotisk stemme forstå.

Dorte Hansen har et væld af spørgsmål, hun mangler svar på. Men hverken fertilitetsklinikken, lægen eller hospitalet, der behandlede hende på Cypern, vender tilbage til hende med brugbare svar. Foto: Nikolai Linares Vis mere Dorte Hansen har et væld af spørgsmål, hun mangler svar på. Men hverken fertilitetsklinikken, lægen eller hospitalet, der behandlede hende på Cypern, vender tilbage til hende med brugbare svar. Foto: Nikolai Linares

Næste opkald var til fertilitetsklinikken, hvor patientkoordinator Nicole Smith tog telefonen og lovede, at hendes chef Ümit İnak ville ringe tilbage inden for en time.

Dorte Hansen ville gerne spørge ham om:

Hvor hendes befrugtede æg er?

Hvorfor hun endnu ikke har fået den kontrakt, som klinikken for to år siden lovede at sende?

Hvordan han vil kompensere hende for tabet af de fire æg?

Klinikchefen ringede ikke tilbage efter en time. Heller ikke efter to. Faktisk er han endnu ikke vendt tilbage. Så de spørgsmål fik Dorte Hansen heller ikke svar på.

Til sidst ringede hun til den læge, der behandlede hende på Team Miracles fertilitetsklinik. Heller ikke hun tog telefonen.

Dorte Hansen Er 44 år.

Uddannet journalist.

Solomor til Ella, der er 1½ år gammel.

Ella blev undfanget på Cypern ved hjælp af en ægdonor og en sæddonor.

Konklusionen er, at æggene er væk, og at Dorte Hansens datter, Ella, bliver ved med at være enebarn. I hvert fald så vidt hendes mor ved. Men hun kan ikke være 100 pct. sikker, for hun kan aldrig få vished for, om de æg, hun havde købt og betalt for ...

nogensinde har været frosset ned.

om de blev frosset, men senere blev smidt ud.

om de blev solgt videre - og måske er blevet til andre kvinders børn.

Den danske advokat Louise Traberg Smidt har specialiseret sig i at hjælpe danskere, der rejser til udlandet for at få hjælp til at blive forældre. B.T. har forelagt Dorte Hansens sag for hende.

»Har man solgt æggene til anden side, eller har man destrueret dem ved en fejl? Vi ved det ikke,« siger hun.

Det er mere end svært at føre bevis for, om Dorte Hansen har været udsat for forsøg på bedrageri, eller om hun bare har været udsat for en fejl. Men Louise Traberg Smidt er ikke i tvivl om, at hun er berettiget til en erstatning.

»Selvfølgelig skal Dorte have pengene tilbage, som hun har betalt for at få opbevaret æg, som aldrig er blevet gemt,« siger hun. Desuden mener hun, at Dorte Hansen er berettiget til at få en kompensation fra klinikken.

»Der er indgået en kontrakt, som ikke er overholdt, det vil hun kunne rejse en sag om, men det skal foregå på Cypern og efter cypriotisk lov.«

Skal Dorte Hansen have en chance for at finde ud af, hvad der præcis er foregået, skal hun hyre en en lokal advokat, søge aktindsigt og indhente vidneforklaringer - på Cypern.

Den slags er der ikke penge til i en enlig mors budget. Så efter advokatens vurdering er hun chanceløs.

Sådan har vi gjort: Artiklerne er blevet til på baggrund af interview med Dorte Hansen. B.T. har set papirer, hun har haft med hjem fra Cypern, Facebook-tråde, hun deltager i, ligesom vi har set e-mailkorrespondancen mellem Dorte Hansen, fertilitetsklinikken, lægen og hospitalet.

Dorte Hansens egen dyrtkøbte erfaring er:

»At der desværre er rigeligt med mennesker, der drømmer om at tjene penge - på sådan nogle som mig.«

Det smerter hende.

»Det er jo ikke bare et par sko, der er blevet væk. Det har ikke været let for mig at blive mor. De fire embryoer repræsenterer hele min kamp for at blive det.«

B.T. har gentagne gange både på mail og telefon forsøgt at kontakte klinikken Team Miracle på Cypern. Ingen har besvaret hverken vores mail eller opkald.