Går man tur i de lokale handelsgader her i påskedagene, så bliver man de fleste steder mødt af lukkede døre.

Det har man også altid gjort i Bogense på Fyn – men i år har de fundet på så god en idé, at butikkerne stik mod sædvane har været fyldt med mennesker.

Vi vender tilbage til, hvordan byen er sluppet uden om lukkeloven, for det har nemlig ikke været nogen nem opgave at nå dertil.

Det hele begyndte med et møde i Meny for en del år tilbage, fortæller direktøren i Nordfyns Erhverv og Turisme til B.T.

Direktør i Nordfyns Erhverv og Turisme Per Olesen er en glad mand, efter at Bogense har fået lov at holde påskeåbent i år.

»Vi mødtes med købmændene i Meny, som understregede over for os, at det var frygteligt træls ikke at kunne tage imod alle de turister, der kommer til byen, for Bogense er en turistby,« siger Per Olesen.

Én af de omtalte købmand kan også sagtens huske mødet. Til TV 2 Fyn fortæller han:

»Jeg sagde, nu må I tage jer sammen og se at få den her lukkelov lavet om,« husker Palle Andersen om mødet, der fik sat gang i hele processen.

For efterfølgende har turistdirektør Per Olesen brugt mange timer på at få en godkendelse af Erhvervsstyrelsen til at holde åbent. Men fem år i træk har styrelsen i stedet sendt en afvisning.

Sådan her har der set ud de fleste steder i Danmark her i påskedagene.

»I mellemtiden kunne jeg køre mig en tur på Vestkysten i byer som Søndervig og Blåvand, hvor de gerne må holde åbent. Og det er fuldstændig åndsvagt, at der skal være konkurrenceforvridning mellem de danske turistbyer,« siger han.

At nogle byer må holde åbent, skyldes blandt andet, at de har fået tilladelsen for mange år tilbage. I dag er det Erhvervsstyrelsen, der skal give den, og det gør de kun i helt særlige tilfælde.

Som eksempelvis når et rådhus fylder 100 år. Det gør Bogenses rådhus i år, og planerne om et lysshow og en særlig fejring af den gamle bygning, var nok til at få Erhvervsstyrelsens godkendelse. Derfor kunne Per Olesen i dag tage en tur ned igennem en menneskefyldt gågade.

»Det var mega, mega fedt. Jeg snakkede primært med de handlende, og det var uanset hvilken butik, jeg var inde i, så var de så begejstrede. Det var dejligt,« siger han. Og selvom det er en drøm, der opstod lang tid før coronapandemien, så føles det som en ekstra lettelse oven på et hårdt år.

Bogense er en turistby, og derfor har de gjort ondt på de lokale forretningsdrivende, at de ikke må slå dørene op i påsken.

»Det er jo helt banalt en ekstraomsætning. Og så er det en servicering af vores turister. Sidste år var alt lukket i påsken. Vi har en Rema 1000 og en Meny her i byen, og både dem og alle de øvrige butikker var lukket. Det er jo ikke den måde, man byder folk velkommen på,« lyder det fra Per Olesen.

Selvom rådhuset ikke fylder 100 år igen til næste år, så er håbet dog fortsat, at Bogense kan byde både turister og lokale velkomne til et åbent handelsliv i påsken næste år.

»Vi skal mødes ugen efter påske og evaluere på, hvordan det er gået. Vi vidste jo ikke, hvad der ville ske, så vi skal lige mødes og se på, hvad vi gør herefter,« fortæller han.