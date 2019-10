Det er uvist, hvorvidt der er tale om en genforening af Kashmir eller blot to enkeltstående koncerter.

Efter fem år i selvvalgt dvale giver det danske rockband Kashmir atter koncert.

Det kommer til at foregå i Jyske Bank Boxen i Herning og i Royal Arena i København i maj næste år.

Det skriver koncertarrangøren DTD Concerts i en pressemeddelelse.

- Hvis Kashmir nogensinde skulle vende tilbage, skulle tiden være til det, og det er den nu.

- Da vi valgte at holde pause på ubestemt tid, gjorde vi det uden at markere beslutningen, og vi skylder både os selv og i særdeleshed vores publikum at fejre vores fællesskab, og det vi har opbygget sammen, siger forsanger Kasper Eistrup i en pressemeddelelse.

Siden 2014 har der været stille fra Kashmir, og bandmedlemmerne har fokuseret på soloprojekter.

Forsangeren har blandt andet kastet sig over billedkunsten, hvor han sidste år stod bag et portrætmaleri af kronprins Frederik med temaet James Bond.

- Vi ønsker at give alle en dejlig oplevelse med en rejse igennem hele Kashmir-kataloget. Vi kaster mere ind i kampen for det ultimative show, end vi nogensinde har gjort.

- Det pirrer mig, at vi aldrig har arbejdet med en produktion af dette omfang, siger Kasper Eistrup om de forestående koncerter.

Kashmir blev dannet af de tre efterskolevenner Kasper Eistrup, Mads Tunebjerg og Asger Techau i 1991 på Frederiksberg. De udkom med deres debutalbum, "Travelogue", tre år senere.

I 2000 optog bandet endnu et medlem, nemlig Henrik Lindstrand på keyboard.

Kashmir står bag hits som "Rocket Brothers" og "Mom in Love, Daddy in Space" og har desuden udgivet en sang med den engelske rocklegende David Bowie.

Kashmir kan opleves i Herning den 28. maj, mens koncerten i København bliver den 29. maj. Billetterne bliver sat til salg fredag.

/ritzau/