Tyve stjal i 2014 værdifuldt maleri ved blot at bruge skruetrækker. Nu er det tilbage med bedre sikring.

Et Emil Nolde-maleri er atter på plads i Ølstrup Kirke i Ringkøbing, efter at det blevet stjålet for fem år siden.

Det skriver TV Midtvest.

Ifølge mediet blev maleriet "Middag i Emmaus" i hemmelighed hængt tilbage på sin plads i kirken torsdag. Søndag skal det genindvies. Denne gang med bedre sikring end sidst.

- Den kan man vist roligt sige, er blevet opgraderet. Vi har nok en af Danmarks sikreste kirker nu. Vi har gjort, hvad vi kunne, for at historien ikke skal gentage sig, siger Boe Hammelsvang, der er menighedsrådsformand i Ølstrup Kirke, til TV Midtvest.

Maleriet hang i Ølstrup Kirke i mere end hundrede år bag en ulåst kirkedør, før det i 2014 blev stjålet af tyve, som blot skulle bruge en skruetrækker for at få maleriet med sig.

"Middag i Emmaus" er malet af Emil Nolde i 1904, og det er tidligere vurderet til ti millioner kroner. Det blev stjålet i 2014 og dukkede i januar 2018 op igen i Nordtyskland. Det var dog stærkt beskadiget, og eksperter har skullet fikse det.

Efter maleriet dukkede op igen, fortalte konservatortekniker hos Nationalmuseet Mikala Bagge, at maleriet var i dårlig stand, men nok skulle komme tilbage til kirken i samme stand som før.

- Jeg havde håbet, at det bare var taget ud af altertavlen og fjernet fra kirken. Men det er tydeligt, at tyvene nok havde lidt travlt med at komme afsted med det, sagde konservatortekniker hos Nationalmuseet Mikala Bagge dengang til Ritzau.

På Nationalmuseet har de allerede restaureret Emil Noldes maleri én gang før, da det var i museets hænder tilbage i 1980. Derfor har konservatorerne haft en rapport med billeder af maleriet i originalstand at arbejde ud fra.

