Der var både glæde og lettelse hos Venstre, da de 27 regeringsledere i EU tirsdag præsenterede en aftale om det kommende EU-budget og en genopretning af EU’s økonomi.

Men der er også en vis bekymring. Aftalen betyder nemlig, at Danmarks bidrag til EU i gennemsnit over syv år stiger med 4,5 milliarder kroner om året, viser foreløbige tal fra Finansministeriet.

»Vi frygter, at regeringen vil bruge stigningen i EU-budgettet som påskud for at hæve skatter og afgifter i Danmark. Det ved vi ikke, om de vil, for regeringen ville ikke anvise nogen finansiering, da vi bad om det, men det er det, vi frygter,« siger Jan E. Jørgensen, EU-ordfører for Venstre.

Om den stigende EU-udgift sagde Mette Frederiksen tidligt tirsdag til DR, at hun mener, at »det på mange måder er rigtigt«, at Danmark skal betale mere. Hun fremhævede også, at Danmark får tredoblet sin årlige rabat til 2,8 milliarder kroner med aftalen.

Venstres Jan E. Jørgensen frygter, at regeringen vil bruge stigning i udgifter til EU til at hæve skatter og afgifter i Danmark. Foto: Niels Christian Vilmann

Finansministeriets beregninger, der viser, at Danmark gennemsnitligt skal betale 4,5 milliarder kroner mere om året, er dog inklusive den rabat. På spørgsmålet om, hvor de ekstra milliarder så skal komme fra, svarede Mette Frederiksen:

»Det tager vi i finanslovsforhandlingerne.«

Hos Venstre er man egentlig udmærket tilfreds med regeringens forhandlingsresultat, som Jan E. Jørgensen kalder »bedre end det, der var lagt op til«.

Han roser regeringen for at have stået hårdt på retsstatsprincipperne omkring genopretningspakken, hvor landene sammen optager lån for 750 milliarder euro.

Af dem er 390 milliarder euro tilskud til hårdt ramte lande, mens de resterende 360 milliarder euro er som lån.

Jan E. Jørgensen mener, at det er positivt, at landene er blevet enige om genopretningspakken.

»Jeg er glad, fordi det er en aftale, som kan få Europa på benene igen. Det her er en slags hjælp til selvhjælp,« siger Jan E. Jørgensen, der også mener, at det ikke er helt entydigt, at Danmark skal finde 4,5 milliarder kroner mere om året:

»Nogle af de penge kommer jo tilbage på andre måder, så det er altid lidt svært at forholde sig til. Spørgsmålet er, hvor mange penge vi egentlig skal finde, men det må vi se på. Vi har ekstremt stor værdi af at være i EU's indre marked.«

Morten Messerschmidt revser aftalen Foto: Liselotte Sabroe

Også Radikale Venstres leder Morten Østergaard er glad for aftalen og fejrer den med ordene 'Tillykke til os alle' på Twitter.

Anderledes hård er reaktionen fra Dansk Folkeparti, der er erklæret EU-modstandere.

'Prøver spindronning Mette Frederiksen at få det her til at ligne en sejr for Danmark? Det er gak gak…!' skriver Morten Messerschmidt på Twitter og fremhæver eksempelvis, at Danmark skal betale mere.

Han slutter sit tweet med at kræve en folkeafstemning.

Også Nye Borgerliges Mette Thiesen er utilfreds:

'Mette Frederiksen er vendt på en tallerken, så danskernes regning til EU nu vi stige kraftigt. Nye Borgerlige finder det helt urimeligt, at danskerne skal understøtte økonomisk uansvarlige lande. Vi fremsætter forslag om, at der skal afholdes folkeafstemning om det,' skriver hun på Twitter.