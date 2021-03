Kronprinsparrets ældste barn, prins Christian, konfirmeres i Fredensborg Slotskirke 15. maj.

Prins Christian konfirmeres 15. maj i Fredensborg Slotskirke.

Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse.

- Konfirmationen vil efterfølgende blive fejret privat med respekt for de gældende restriktioner, skriver kongehuset.

Prins Christian, der er kronprinsparrets ældste søn, skulle egentlig have været konfirmeret sidste år, men det blev udskudt på grund af coronavirus.

Slotskirken har dannet rammet om flere kongelige konfirmationer gennem tiden. Det var også i Fredensborg Slotskirke, at prinsens far, kronprins Frederik, blev konfirmeret for 40 år siden - den 28. maj 1981.

/ritzau/