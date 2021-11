Efter problemer med mangel på frivillige på valgstederne i Aarhus, ser kommunen nu ud til at være i mål.

I alt skal kommunen bruge 1637 hjælpere fordelt ud på 47 valgsteder i kommunen, når vælgerne på tirsdag skal sætte kryds til kommunal- og regionsvalget.

I sidste uge manglede kommunen stadig 370 frivillige. Nu er de stort set i mål og klar til at skyde valgdagen i gang.

»Blandt andet på grund af samarbejdet med dagspressen og netværk og oplysning på kommunens hjemmeside har vi fået mobiliseret det her. Det betyder nu, at borgere i Aarhus Kommune har meldt sig som frivillige,« siger Lene Hartig Danielsen, chef for valgsekretariatet i Aarhus Kommune, til B.T.

De frivillige hjælper blandt andet med at krydse vælgerne af i valglisterne, udlevere stemmesedler og tælle stemmer op.

Uden tilstrækkeligt mange frivillige kunne vælgerne ellers risikere at skulle stå i lange køer.

Som frivillig er man er på et valgsted fra klokken 7.00 og til de sidste stemmer er talt op. Det kan godt blive en lang dag, fortæller Lene Hartig Danielsen.

»Det er almindelige borgere, der får det hele til at køre rundt på valgdagen. Nogle er politisk aktive, andre er ikke. Det er vi taknemmelige for, og det er rigtig godt, at de har meldt sig.«

Hun understreger, at det er en fantastisk mulighed for at gøre en forskel og bidrage til demokratiet. Det er netop også derfor, de fleste melder sig, viser undersøgelser.

For at være frivillig på valgdagen, skal du være 18 år, bosat i Aarhus kommune og have ret til at stemme til valget. Man får en god forplejning hele dagen samt en diæt på 870 kroner for indsatsen.

Skulle der være enkelte valgsteder tilbage i kommunen, der fortsat mangler en hjælpende hånd, kan du læse mere og melde dig til her.