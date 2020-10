»Kan vi aldrig få lov at leve et normalt liv?«.

Sådan spurgte Maria Kiesbye Damborg fra den jyske landsby Bonnet sig selv, da hun en dag i foråret 2020 pludselig opdagede, at hendes nabo gik rundt inde i sit hus.

Naboen, der før i B.T. er blevet beskrevet som 'Jernstangen', fik nemlig i februar en behandlingsdom for i årevis at have chikaneret og været voldelig over for sine naboer, så hvorfor var han pludselig ude igen?

Det rystede Maria, der sammen med en lang række andre borgere i alt for lang tid havde haft problemer med den 50-årige nabo.

Han havde overfaldet sin genbo to gange. Han havde truet og kastet med jernstænger. Han havde væltet en kvinde af en cykel og slået hende på skulderen.

I al den tid har Bonnet-borgerne følt sig svigtet fra systemet, der har ladet 'Jernstangen' udøve sin chikane uden at gøre noget, men da domstolene i begyndelsen af året erklærede ham sindssyg og dømte ham til behandling på en psykiatrisk afdeling, føltes det som en befrielsesdag.

En følelse, der brat ændrede sig i foråret.

»Han var væk i cirka en halvanden måned, og så ser vi ham pludselig. Dér følte vi os snydt. Endelig kunne vi føle os frie i februar, og så bliver den der frihedsfornemmelse pludselig taget fra en. Frygten kom igen med det samme,« fortæller Maria Kiesbye Damborg til B.T.

'Jernstangen' tog ikke kontakt til Maria, men hun var alligevel bange.

Få måneder forinden havde hun nemlig siddet foran den chikanerende nabo i retssalen og været medvirkende til, at han fik en behandlingsdom, så hvad kunne han finde på at gøre?

Derfor tog hun kontakt til kommunen – endnu en gang.

»Vi tog fat i kommunen og fortalte dem om hans hus, der jo er totalt faldefærdigt. Der er huller i taget, smadrede vinduer, og ja... det er faktisk decideret ubeboeligt. Så de endte med at tage et kig på huset,« fortæller Maria.

Først kiggede kommunen på huset, og i slutningen af august var det så ét af punkterne på Lemvig Kommunes byrådsmøde:

Skulle man købe huset af 'Jernstangen' og jævne det med jorden?

Mødet blev afholdt 25. august, og 28. august kunne Folkebladet Lemvig så lægge en artikel på deres hjemmeside med følgende overskrift:

Nu skal det væk: Kommune køber Jernstangens hus

Man var simpelthen nået til enighed om, at huset var i så dårlig stand, at det kunne blive kondemneret – erklæret uegnet som bolig – hvorefter det på et senere tidspunkt så kan blive revet ned.

Til stor glæde for Maria og de andre Bonnet-borgere.

»Nu tør vi endelig at tro på, at det er slut. Nu kan vi igen leve i frihed,« fortæller Maria.

Hun understreger, at 'Jernstangen' ikke har generet nogen i de perioder, hvor han har befundet sig på sin adresse igen efter dommen, men gør også klart, at man altid vil have frygten for, at det sker, når han før »er gået amok ud af det blå«.