Det har været tænderraslende koldt de seneste nætter, men nu bliver det varmere – eller mindre koldt, om man vil.

»Det begynder at ændre sig senere søndag,« siger DMI-vagtchef Klaus Larsen.

Det betyder, at det indtil videre er slut med så mange kuldegrader, som især de seneste nætter har budt på.

Natten til lørdag blev eksempelvis den koldeste danske nat i knap tre med temperaturer ned til -11,8 grader, og selv om natten til søndag ikke har været helt så kold, har der alligevel ifølge DMI-vagtchefen været ned til minus otte grader i den centrale del af Sjælland.

I løbet af søndag aften og nattet presser der sig dog nogle frontsystemer på. Med skyer og nedbør. Og det vil sende de natlige temperaturer lige op og balancere omkring de nul grader.

»De to næste nætter får vi stadig nattefrost, men så begynder en sydvestlig vind at gøre det temmelig blæsende, og så vil nattetemperaturen komme lige op over frysepunktet,« siger Klaus Larsen fra DMI.

Dagstemperaturerne ser også ud til at ryge på den pæne-plusside i de kommende dage, hvilket vil være med til at få den sidste sne, der måtte lige, til at forsvinde. Og torsdag kan de endda nå helt op på 10 plusgrader.

»Men prisen for det er, at vi altså får sådan en jævn til hård vind, så det vil stadig føles koldt. Det tager toppen af glæden,« siger Klaus Larsen.

Så det er med at nyde det vinterlige vejr, som søndagen trods alt stadig byder på, for det bliver sidste gang, at det kan nydes inden næste uges omslag i vejret. Hvis man er til det.

Det vil ifølge DMi-vagtchefen blive en stille og rolig dag med temmelig mange skyer og temperaturer op i nærheden af frysepunktet, men stadig under. I hele landet kan der falde »smådrys« af sne, men chancen for at det sker er højst i Vestjylland og på Bornholm.