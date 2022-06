Lyt til artiklen

Du skal til at have fart på, hvis du skal være klar når Tour de France-ryttere fejer henover dansk asfalt fra fredag.

Hvert fald hvis du har planer om at tjene lidt ekstra lommepenge.

I øjeblikket bliver Fødevarestyrelsen nemlig bestormet med opkald fra danskere, som vil vide, hvad man må og ikke må, når man planlægger at sælge mad langs etapen. Det oplyser de i en pressemeddelelse.

Og svaret er ja – det må man gerne. Dog med det forbehold, at man overholder visse regler.

»I de fleste tilfælde er der ingen ben i at etablere en madbod, men de høje temperaturer, vi oplever i øjeblikket, gør det ekstra vigtigt at overholde reglerne for god hygiejne. Og her har man som sælger et ansvar for, at maden ikke gør folk syge,« siger sektionsleder i Fødevarestyrelsen, Ulrich Pinstrup.

De fleste af de madboder, som danskerne spørger til, befinder sig under bagatelgrænsen for, om den skal registreres som fødevarevirksomhed hos Fødevarestyrelsen.

Sælger man mad fra boden færre end cirka 10 gange årligt af nogle dages varighed per gang, skal man nemlig ikke registreres.

Men uanset om boden er registreret eller ej, er den en fødevarevirksomhed. Og her gælder et sæt regler, som man skal have styr på.

»Selvom du selv laver maden, skal råvarerne kunne spores, hvis maden senere viser sig at være dårlig. Det kan du sikre dig ved at gemme kvitteringerne,« lyder det.

Fire regler, du skal kende Har du planer om at tjene en ekstra skilling på at sælge pølsehorn, sandwich og saft under Tour de France? Så vær opmærksom på disse regler: Sporbarhed: Du skal kunne dokumentere, hvor du har de varer fra, som du bruger i maden. Gem kvitteringerne.

Hygiejne: Du skal sikre dig, at fødevarerne ikke er farlige, når de sælges.

Emballage: Du bør sikre dig, at den emballage, du bruger, er egnet til fødevarer.

Transport: Maden skal opbevares ved en passende temperatur under transport og opbevaring i boden. Kilde: Fødevarestyrelsen

Derudover er hygiejne og emballage også vigtige punkter.

»Hvis du eksempelvis sælger hjemmelavede pølsehorn, skal de opbevares på køl. Og så skal du selvfølgelig sørge for at have en vanddunk og sæbe med, så du kan vaske hænder jævnligt,« siger Ulrich Pinstrup.

Han tilføjer desuden, at der ikke er begrænsninger for, hvilke slags fødevarer, der må sælges, så længe de behandles på en måde, så de ikke bliver farlige.

Fødevarestyrelsen anbefaler, at du tjekker din kommunes hjemmeside, inden du stiller en bod op, da der kan være særlige restriktioner i forbindelse med Tour de France.