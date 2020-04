Lars Løkke Rasmussen (V) er blevet testet for coronavirus, efter han blev interviewet af DR-værten Knud Brix, som er testet positiv.

Det fortæller han til B.T., og tilføjer, at han fortsat afventer svar på prøven.

Danmarks tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen medvirkede i programmet Genstart torsdag, som Knud Brix er vært på.

Få dage efter blev Knud Brix testet positiv, og Lars Løkke Rasmussen har derfor set sig nødsaget til at blive testet for en sikkerheds skyld.

'Vi går jo alle rundt med en potentiel risiko for at være smittet. Knud Brix er en dygtig journalist, som jeg har respekt for, men noget tæt forhold har vi aldrig haft, så allerede af den grund var det under optagelserne af Genstart naturligt at overholde alle Covid-19-adfærdsreglerne,' skriver han i en mail til B.T. og tilføjer:

'Da jeg er 100% symptomfri, kan jeg efter indhentet sundhedsfaglig rådgivning fortsat færdes frit under iagttagelse af alle de kendte hensyn. For en sikkerheds skyld har jeg dog fået foretaget en test, men resultatet foreligger endnu ikke,' lyder det videre.

Knud Brix fortæller onsdag i Genstart, at han lørdag vågnede op med corona-symptomer, og at han i den forbindelse blev testet. Søndag fik han svar på prøven, der var positiv.

Derfor har han også taget kontakt til alle dem, som han har været i nærheden af den seneste uge, herunder Lars Løkke Rasmussen.