Torsdag mistede en 14-årig pige livet i Tivoli Friheden, efter, at den bageste vogn i rutsjebanen Cobraen knækkede af.

Og virksomheden bag forlystelsen, Sartori Ride, har nu fjernet produktet fra deres hjemmeside.

Fredag gav Tivoli Frihedens direktør, Henrik Ragborg Olesen, udtryk for, at han fortryder, at Cobraen ikke blev lukket efter en ulykke i 2008.

Og han er altså tydeligvis ikke den eneste, der helst vil være foruden rutsjebanen.

Cobraen fotograferet i kølvandet på ulykken 14. juli 2022. Foto: Rasmus Laurvig / Byrd

Førhen viste den italienske forlystelsesvirksomhed Sartori Ride nemlig glædeligt forlystelsen frem på deres hjemmeside.

Men nu er den, efter ulykken i den aarhusianske forlystelsespark, fjernet. Noget, som Århus Stiftstidende har beskrevet og B.T. efterprøvet, som skærmbillederne nedenfor viser.

Her kan man se, hvordan Sartori Rides hjemmeside så ud 16. juli og 26. juli.

Foto: https://www.sartoriamusement.com/major/

Mens det fortsat er uvist, hvad der ledte til ulykken, er det vist, at det er sket før – og dengang fandt man frem til årsagen.

Nemlig at de italienske teknikere fra SAC Sartori, som i dag hedder Sartori Ride, begik en stor fejl.

Fem timer før ulykken i 2008 viste det sig nemlig, at der havde været problemer med rutsjebanen. Fire ud af seks bolte mellem de to forreste vogne var beskadigede. Konstateringen førte til, at de alle blev udskiftet med stærkere bolte.

Og så blev Cobraen altså sendt på farten igen.

Cobraen, der altså aldrig kommer til at køre igen. Foto: Rasmus Laurvig / Byrd

Torsdag aften lød det fra Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark (FFD), at sikkerheden i danske forlystelser generelt er høj.

Men sekretariatsleder, Kristian Nørgaard, ville ikke afvise, at der kan være behov for strengere krav til sikkerheden.

»Der er ikke nogen afvisning fra os af at kigge på, om man skal gøre mere, eller om man skal gøre noget på en anden måde. Det ville være uanstændigt at stå nu og sige, at der ikke kan gøres mere. Vi kigger på, hvad de tekniske undersøgelser af hændelsen kommer til at resultere i, og så agerer vi derefter,« sagde han til Ritzau.