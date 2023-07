»Der går ikke en dag, uden at vi tænker tilbage på ulykken. Derfor har det naturligvis været afgørende for os at finde den helt rigtige samarbejdspartner med mange års erfaring og en veldokumenteret track record.«

Sådan siger Henrik Ragborg Olesen, direktør i Tivoli Friheden, i en pressemeddelelse om den nye rutsjebane, som næste år skal erstatte 'Cobraen', der sidste år var årsag til en dødsulykke.

Det var i sommeren 2022, at en blot 14-årig pige mistede livet i forlystelsen, da den bageste sæderække pludseligt løsrev sig fra resten af vognen. Det var ikke første gang, at rutsjebanen dannede ramme om en ulykke. Tilbage i 2008 kom fire personer til skade, da der ligeledes var problemer med en sæderække, der faldt af en vogn.

Efter ulykken i 2008 holdt Cobraen stille i knap et år. I stedet for at skrotte rutsjebanen valgte Tivoli Frihedens ledelse at få den repareret. Man rejste også et erstatningskrav mod italienske Sac Sartori, som havde lavet rutsjebanen. Det svarede de på ved at lade sig gå konkurs og i stedet oprette et nyt firma i et nyt navn.

I begyndelse af året fik Tivoli Friheden så tilladelse til at rive 'Cobraen' ned, og i stedet skulle der opføres en anden rutsjebane.

Den er valgt nu, og denne gang er valget faldet på en tysk producent frem for en italiensk, som stod bag 'Cobraen'. Og direktøren, som tidligere har udtalt til Århus Stiftstidende, at han er færdig med italienere, føler sig sikker på, at den tyske producent leverer en rutsjebane, som er driftsikkert og garant for kvalitet.

Den nye rutsjebane kommer til at hedde 'Vindfald', den er 23 meter høj, 300 meter lang og med en tophastighed på 72 kilometer i timer. Den forventes at stå klar i forlystelsesparken i sommeren 2024.