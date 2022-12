Lyt til artiklen

Mejerigiganten Arla får et strakspåbud fra Arbejdstilsynet efter en ulykke, der sidste lørdag kostede en 61-årig medarbejder livet ved Arlas anlæg i Nørre Vium ved Videbæk.

Det skriver TV MIDTVEST.

Ulykken skete i en vaskehal, hvor Arlas tankbiler bliver vasket. Her fandt kolleger den 61-årige mand i skydedøren til vaskehallen.

»Han kommer i klemme i den hydrauliske skydedør på traileren,« sagde politiets vagtchef Anders Olesen sidste lørdag til Ritzau.

Ifølge Arbejdstilsynets tilsynsrapport efter ulykken, var det ikke muligt at få skydedøren op, da manden var i klemme.

'Et forsøg på at holde skydedøren var kun mulig med stor modstand. Et forsøg på at åbne en lukket skydedør var umuligt', står der i rapporten, TV MIDTVEST har fået aktindsigt i.

Og det har altså betydet et strakspåbud om, at den maskine, der står for at få døren op og ned, tages ud af drift, indtil fejlen på dørmekanismen er afhjulpet.

»Vi har efterkommet påbuddet fra Arbejdstilsynet og kan ikke kommentere yderligere på nuværende tidspunkt,« oplyser presseafdelingen fra Arla til TV MIDTVEST.