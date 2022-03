Putin ledte på ubehageligvis tankerne tilbage til Den Kolde Krig, da han i slutningen af februar spillede med sine atom-muskler.

Den russiske præsident meddelte nemlig i en tv-tale, at landets atomberedskab ville blive øget.

Med andre ord: Vi kan hurtige sende en atombombe afsted, hvis vi beslutter os for det.

Siden har masser af militæranalytikere understreget, at det øgede atomberedskab er en måde at lægge pres på Vesten, og at en atomkrig er meget usandsynlig.

Men ikke desto mindre har snakken om atomvåben sat noget i gang hos danskerne.

Beredskabsstyrelsen fortæller nemlig til B.T., at styrelsen har modtaget en del henvendelser fra danskere, der efter krigen i Ukraine har ringet og spurgt til beskyttelsesrum i Danmark.

»Beredskabsstyrelsen har siden begyndelsen af krigen i Ukraine modtaget i omegnen af 150 henvendelser om beskyttelsesrum fra bekymrede borgere. Det er ganske mange,« siger Henrik G. Petersen, kontorchef i Beredskabsstyrelsens kontor Kommune og Borger.

Under Den Kolde Krig var befolkningen i langt højere grad uddannet til at agere hurtigt, hvis en sovjetisk atombombe var på vej mod Danmark.

Her ses et billede af et beskyttelsesrum i Kongens Have fra 2006

I dag er det ganske anderledes, og det fik i sidste uge Peer Henrik Hansen, der er historiker og leder af Koldkrigsmuseet på Langeland, til at råbe vagt i gevær.

»Vi er godt og grundigt på skideren, hvis en atombombe falder et eller andet sted,« sagde han til Avisen Danmark med henvisning til, at mange beskyttelsesrum ikke længere er tilgængelige, og at mange danskere ikke ved, hvad de skal gøre, hvis sirenerne lyder.

Ifølge Beredskabsstyrelsen er der plads til cirka 4,7 millioner personer i de danske beskyttelses- og sikringsrum, som kan bruges i tilfælde af eksempelvis eksplosioner, en giftsky eller krig.

Cirka en million af pladserne er i offentlige beskyttelsesrum, mens de resterende er kældre under private bygninger.

Det er dog en kortlægning, der stammer fra 2002, og derfor var Venstre og De Konservative i søndags ude med kravet om en ny optælling.

»Der er nedlagt enormt mange beskyttelsesrum siden afslutningen af Den Kolde Krig, så jeg vil bede forsvarsministeren om en opdateret liste over de beskyttelsesfaciliteter, vi har i de enkelte kommuner, standen og antallet af pladser,« udtalte Venstres beredskabsordfører, Peter Juel-Jensen, til Jyllands-Posten.