For mange udenlandske læger, der arbejder i Danmark, kan ikke kommunikere forståeligt nok med deres patienter, lød kritikken tidligere i år fra politikere, patienter og sågar formanden for Lægeforeningen.

Det har nu fået Region Nordjylland til at skærpe sprogkravene.

»Vi har taget ad notam, at man mener, at vi ikke har gjort det godt nok. Og derfor skærper vi i vores region nu kravene til læger fra andre EU-lande,« siger formand for Region Nordjylland, Ulla Astman til Ugeskrift for Læger.

Fremover skal læger fra EU-lande således bestå en danskprøve, hvis de vil arbejde som læge i Danmark.

Hidtil har det kun været et krav til læger fra lande uden for EU.

Mere nøjagtigt skal de inden for et år bestå en danskprøve med mindst 10 i mundtlig dansk og mindst 7 i læseforståelse og skriftlig fremstilling.

I januar i år kunne B.T. fortælle, at hver fjerde dansker, som i løbet af det seneste år har været indlagt på et sygehus eller været behandlet ambulant, har haft en enten meget utilfredsstillende eller utilfredsstillende oplevelse i forbindelse med, at de ikke kunne kommunikere med deres udenlandske læge.

Særligt Region Nordjylland har udenlandske læger, som de ønsker at beholde, men altså samtidig dygtiggøre.

Eksempler på initiativer, der kan sættes i værk, er undervisning i dansk kultur, arbejdskultur, det danske sundhedssystem, relevant lovgivning og individuel sprogcoaching, skriver Ugeskriftet.

Ifølge Ulla Astman har Region Nordjylland været i dialog med de andre regioner.

Og er der nogle af dem, der vil låne eller lade sig inspirere, er de velkomne til det, lyder det fra Regionsformanden.

En arbejdsgruppe under Danske Regioner er nu gået i gang med at afdække, om der eventuelt er behov for fælles regionale retningslinjer.