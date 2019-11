En fællesmail med et spørgeskema skabte i oktober en heftig debat om kønsidentitet på Københavns Universitet.

Resultatet? Universitet har nu frataget de studerende muligheden for overhovedet at kunne sende fællesmails ud.

Det skriver Jyllands-Posten, der har fået indsigt i mailtråden. Det samme har B.T., som kan berette, at mailen, der satte debatten i gang 23. oktober, var sendt ud af to specialestuderende på Det Samfundsfaglige Fakultet og handlede om skoler og hospitalers ydeevne.

Et af spørgsmålene i undersøgelsen handlede om de svarendes køn. Her kunne de studerende vælge mellem svarmulighederne 'mand' og 'kvinde'. Og det fik en studerende til at efterlyse en mulighed for dem, der ikke identificerer sig som nogle af de to.

'Det kan også være, I synes, at jeg er pisseirriterende at forpeste jeres sparsomme speciale-tid med samfundsvidenskabelige fakta omkring mit oversete og minoriserede køn,' skrev pågældende og fortsatte:

'Efter at have meldt pas til vældig mange i øvrigt nyttige spørgeskemaer gennem tiden, tænkte jeg dog alligevel, at jeg lige ville sige det højt denne gang.'

Efterlysningen og begrundelsen for den blev sendt ud til alle dem - cirka 7.000 - der havde modtaget spørgeskema-mailen i første omgang. Og så startede debatten ellers.

En svarede tilbage med en redigeret gengivelse af den ikke-ciskønnede studerendes mail. Og ironien var tyk:

'(...) Jeg føler mig i alt fald minoriseret og overset, fordi I ikke har målrettet jeres spørgeskema MIG MIG MIG. Så gør lige det,' lød det fra den studerende, der også kaldte det forudgående mailsvar 'idiosynkratiske og irrelevante betragtninger om opfundne kønsbegreber'.

En anden kaldte mailen, der efterlyste en eller flere ekstra svarmuligheder, for 'krænkelsesparat' og 'uforskammet':

'Du har din gode ret til at kalde dig selv lige, hvad du vil, og fred være med det. Hvad, du derimod ikke har ret til, er at forlange, at det omkringliggende samfund skal acceptere, hvad du dikterer. Der findes to køn, og længere er den ikke.'

Det var dog ikke alle, der gik til verbalt angreb på den studerende, der ikke identificerer sig som ciskønnet.

Flere mente, at pågældendes mail var både sober og konstruktiv. Modsat de andre svar, der bar præg af en hård tone.

'OK, nu melder jeg mig alligevel ind, for jeg kan ikke sidde overhørigt, at folk bliver offentligt udskældt og udskammet på denne vis,' skrev én.

Andre deltog i den fælles mailtråd for at frabede sig flere fællesmails. Og det ønske har de nu fået opfyldt af ledelsen på fakultetet.

Efter et par dage gik ledelsen nemlig ind i sagen. Eller det vil sige: Den lukkede ned for den fælles mailliste.

Til Jyllands-Posten oplyser prodekan på Det Samfundsfaglige Fakultet, Andreas de Neergaard, dog, at beslutningen om at lukke muligheden for at sende fællesmails ikke har noget at gøre med den aktuelle debat.

Det handler i stedet om, at det aldrig har været meningen, at studerende har skullet have mulighed for at sende mails ud til alle. Derudover mener han, at diskussioner om eksempelvis køn hører sig til i undervisningslokaler:

»Når man sidder bag tastaturet, er det meget let at mene noget. De her diskussioner har godt af at blive taget face to face,« siger han til mediet.